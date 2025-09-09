Narodowy Bank Polski (NBP) uruchomił nowy system płatności wysokokwotowych – SORBNET3, który zastąpił działający od 2013 r. system SORBNET2, podał bank. Nowy format komunikatów zapewnia większą elastyczność, bogatsze dane transakcyjne oraz lepszą interoperacyjność pomiędzy różnymi systemami płatności, podkreślił NBP.

„System SORBNET3 wykorzystuje komunikaty płatnicze MX w nowoczesnym standardzie XML, zgodnym z normą ISO 20022. Nowy format komunikatów zapewnia większą elastyczność, bogatsze dane transakcyjne oraz lepszą interoperacyjność pomiędzy różnymi systemami płatności. Uruchomienie przez NBP systemu SORBNET3, bazującego na standardzie komunikatów ISO 20022, jest znaczącą zmianą w kierunku unowocześnienia i rozwoju zgodnie z globalnymi tendencjami krajowej infrastruktury płatniczej. Jednocześnie działanie to wydatnie przyczynia się do zwiększenia sprawności i bezpieczeństwa tej infrastruktury” – czytamy w komunikacie.

SORBNET3 jest najważniejszym polskim systemem płatności, w którym dokonywany jest w czasie rzeczywistym rozrachunek płatności z tytułu operacji polityki pieniężnej, transakcji międzybankowych na rynku finansowym, wysokokwotowych zleceń klientowskich, a także zleceń rozliczanych w systemach płatności detalicznych, przypomniał bank centralny.

W systemie SORBNET3 oprócz NBP uczestniczy: 45 banków krajowych, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz operatorzy systemów zewnętrznych: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, KDPW_CCP i Polski Standard Płatności.

Źródło: ISBnews