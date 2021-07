Narodowy Bank Polski (NBP) rozpoczął w br. – w ramach zarządzania rezerwami – inwestycje na rynkach akcji poprzez kontrakty futures, głównie na indeksy akcji na rynku amerykańskim i europejskim, poinformowała pierwszy zastępca prezesa NBP Marta Kightley.

„Robimy przegląd tych narzędzi, które stosujemy i w zeszłym roku zarząd NBP podjął decyzję o przyjęciu niewielkiej ekspozycji na rynek akcji poprzez kontrakty futures. Są to kontrakty na główne indeksy akcji na rynku amerykańskim i europejskim jest to nowość i zostało to wprowadzone w tym roku” – powiedziała Kightley podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych nt. sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2020″ i „Sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2020 roku”

Źródło: ISBnews