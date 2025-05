Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nabór „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach”, finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, podało NCBR. Na wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w rozwijaniu ich zdolności badawczych i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii instytucja przeznaczy miliard złotych. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 1 lipca, a zakończy 30 września 2025 r.

„Współpraca w ramach konsorcjów pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do dynamicznego rozwoju naszej gospodarki i wspólnego budowania przyszłości opartej na wiedzy i technologii. Polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe mają ogromny potencjał, który możemy wspólnie wykorzystać, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata. W ogłoszonym naborze kluczem jest współpraca między różnymi podmiotami – zarówno sektorem biznesu, jak i światem nauki. Wspólne działania pozwolą na wymianę wiedzy, doświadczeń i zasobów, co w efekcie przyczyni się do osiągnięcia lepszych rezultatów. Synergia wynikająca z takiej współpracy przyniesie korzyści wszystkim zaangażowanym stronom” – powiedział dyrektor NCBR Jerzy Małachowski, cytowany w komunikacie.

Nabór skierowany jest do konsorcjów, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu prac badawczo-rozwojowych, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obowiązkowa dla konsorcjum, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca lub organizacja badawcza. Dla konsorcjum, w skład którego nie wchodzą te podmioty, obowiązkowym modułem jest B+R lub wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu, podkreślono.

Nabór przeznaczony jest dla konsorcjów, składających się z:

dużych przedsiębiorstw lub

dużych przedsiębiorstw i MŚP lub

wyłącznie z MŚP lub

dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub

MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub

dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, natomiast dla organizacji badawczych i organizacji pozarządowych przewidziana jest wyłącznie rola konsorcjantów. Organizacje badawcze mogą uczestniczyć wyłącznie w realizacji modułu B+R. Organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie na takich samych zasadach jak przedsiębiorstwa i mogą brać udział we wszystkich modułach. Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie. Każdy zgłoszony projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Całkowity budżet konkursu wynosi miliard złotych. Połowa z tej kwoty zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów konsorcjów z udziałem dużych przedsiębiorstw, a druga połowa – na projekty konsorcjów bez udziału dużych przedsiębiorstw. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 150 mln zł na cały projekt.

Nabór Ścieżka SMART Projekty realizowane w konsorcjach realizowany jest w ramach Priorytetu I. Wsparcie dla przedsiębiorców programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Źródło: ISBnews