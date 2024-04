Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nabór wniosków na wspólne projekty naukowców i przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich na prowadzenie badań stosowanych, podało Centrum. Termin składania wniosków upływa 1 lipca, do wykorzystania w tegorocznym konkursie jest 15 milionów franków szwajcarskich, czyli ponad 66,5 mln zł.

NCBR jest operatorem Programu Badania i Innowacje w zakresie badań stosowanych, finansowanego w ramach drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tzw. Funduszy Szwajcarskich. Program ma zwiększyć potencjał naukowy i innowacyjność polskich jednostek badawczych, uczelni i przedsiębiorstw poprzez ułatwienie współpracy w obszarze badań naukowych i innowacji z partnerami szwajcarskimi oraz innymi partnerami międzynarodowymi. Międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe realizowane w programie powinny prowadzić do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych oraz wspierać młodych naukowców i kobiety w projektach, podano.

„Oczekujemy trzech głównych rezultatów programu: dalszego umiędzynarodowienia i budowania potencjału organizacji badawczych i przedsiębiorstw, a także zwiększenia konkurencyjności oraz doskonałości naukowej prac uczestniczących naukowców” – powiedział p.o. dyrektora NCBR Jerzy Małachowski, cytowany w komunikacie.

Nabór wniosków jest otwarty dla wszystkich obszarów badawczych. We wspólnych projektach badawczych mogą uczestniczyć konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego podmiotu szwajcarskiego. W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Szwajcarii. Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 2 242 400 zł, czyli 500 tys. franków szwajcarskich, maksymalna zaś kwota to 4 484 800 zł, czyli 1 mln franków szwajcarskich. Finansowane mogą być badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy to fundusze przeznaczone przez Szwajcarię na rozwój naszego kraju, na podstawie uzgodnień z Unią Europejską oraz z Polską. Poprzednią edycję realizowano w latach 2007-2017. Obecną, drugą już edycję, zainaugurowano oficjalnie w grudniu ubiegłego roku i będzie realizowana do 2029 roku. Obejmuje ona program wsparcia rozwoju miast oraz Program Badania Naukowe i Innowacje. Program wspiera badania podstawowe i stosowane. Każda z dwóch części programu ma innego operatora. NCBR odpowiada za realizację programu w obszarze badań stosowanych we współpracy ze szwajcarską agencją ds. innowacji – Innosuisse. W zakresie badań podstawowych za program odpowiada Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki, której partnerem po stronie polskiej jest Narodowe Centrum Nauki, wskazano również.

„Budżet programu wynosi 41,176 mln franków szwajcarskich, w tym 35 mln – wkład Szwajcarii oraz 6,176 mln – wkład Polski. Z Programu Badania Naukowe i Innowacje będą mogły skorzystać uczelnie wyższe, instytuty badawcze, inne podmioty prowadzące badania i zatrudniające badaczy oraz – w naborach w ramach badań stosowanych – dodatkowo przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP” – zakończono.

Źródło: ISBnews