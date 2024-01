Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uznało projekt prowadzony przez Genomtec pod nazwą „Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania chorób zakaźnych” za zrealizowany pod względem merytorycznym i finansowym, podała spółka. Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 12,2 mln zł, przyznane przez NCBR dofinansowanie wyniosło ok. 8,9 mln zł.

„Projekt umożliwił spółce opracowanie technologii Platformy Genomtec ID i karty mikroprzepływowej do detekcji patogenów powodujących infekcje dróg oddechowych i innych chorób zakaźnych. W ocenie spółki informacja z NCBR stanowi potwierdzenie realizacji celów naukowych projektu i może przybliżać opracowaną technologię do komercjalizacji” – czytamy w komunikacie.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

Źródło: ISBnews