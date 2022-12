Odnotowany w listopadzie kompleksowy wzrost wycen polskich aktywów wiązać należy z powrotem nad Wisłę inwestorów międzynarodowych i oznaczać może, że negatywne postrzeganie Polski powoli się kończy, uważa Krzysztof Cesarz, zarządzający funduszami w Skarbiec TFI.

„Listopad na światowych giełdach można uznać za udany, choć tym razem to inwestorzy w Polsce mieli więcej powodów do radości. Warszawskiej giełdzie sprzyjał wzrost zainteresowania rynkami wschodzącymi. Widać to dobrze na przykładzie indeksu MSCI Emerging Markets, który wzrósł w listopadzie o 14,6%. Wzrostom na rynkach akcji towarzyszyło, osłabienie się dolara amerykańskiego oraz spadek rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych z 4,05% do 3,61%. Umocniły się także polskie obligacje skarbowe o tym samych terminie zapadalności z 8,37% do 6,6%. Tak kompleksowy wzrost wycen polskich aktywów wiązać należy z powrotem nad Wisłę inwestorów międzynarodowych i oznaczać może, że negatywne postrzeganie Polski powoli się kończy. Dzieje się tak pomimo słabnącej gospodarki, wciąż wysokiej dynamiki inflacji oraz pozostających w mocy ryzyk politycznych. Pamiętamy jednak, że inwestorzy antycypują przyszłość i budują dziś swoje portfele w oparciu o oczekiwania odnośnie 2023 roku” – napisał Cesarz w comiesięcznej analizie Towarzystwa.

Wzrost popytu na instrumenty udziałowe spowodował, że pojawiły się na GPW transakcje sprzedaży akcji w ramach tzw. procesów ABB (przyspieszonej budowy księgi popytu). Na takie rozwiązanie zdecydowali się akcjonariusze: Benefit Systems, Selvity oraz Biomedu Lublin. Podobną decyzję podjął w październiku PKO Bank Polski, sprzedając posiadany pakiet akcji PKN Orlen. Wszystkie wymienione transakcje spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów.

„Pozytywne nastroje wspierały także spółki, publikując dobre wyniki finansowe za III kwartał 2022 r. Wśród spółek z indeksu WIG20 na pewno można wyróżnić: PZU, JSW i CD Project. Jedyną spółką z grona blue chipów, która zakończyła miesiąc na minusie, było Allegro.eu. Wiązać to można z odpisem 2,3 mld zł, jaki dokonała spółka na przejęte ponad rok temu aktywa Grupy Mall i WE|DO” – dodał zarządzający.

Wskazał także, iż o tym, że na polskiej giełdzie notowane są ciekawe, perspektywiczne firmy, których wartość wynika z umiejętności tworzenia wysokospecjalistycznych produktów i usług, przypomniała branża biotechnologiczna. Captor Therapeutics podpisał umowę partneringową z Ono Pharmaceutical, na podstawie której do spółki w kolejnych latach może wpłynąć łącznie nawet 197 mln euro. Natomiast Ryvu ogłosiło podpisanie umowy z BioNTech dotyczącej kolaboracji w obszarze immunoonkologii oraz współpracę w innych obszarach. Potencjalne przychody z tej współpracy mogą wynieść prawie 900 mln euro. Obie spółki zapowiedziały, że cały czas pracują nad kolejnymi umowami partneringowymi.

„Z punktu widzenia inwestorów bardzo ciekawie zapowiada się grudzień. 14 grudnia odbędzie się posiedzenie Fedu, na którym oczekiwana jest podwyżka stopy referencyjnej o 50 pb. Ważniejsza jednak może okazać się konferencja, na której Jerome Powell nakreśli dalsze działania Fedu. W grudniu także pojawią się strategie rynkowe banków inwestycyjnych i domów maklerskich, dzięki którym będziemy mogli poznać oczekiwania szerokiego rynku na 2023 r.” – podsumował Cesarz.

