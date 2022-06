Nest Bank wprowadził do oferty kredyt dla mikroprzedsiębiorców z gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, podał bank. Nest Bank zapowiada, że będzie rozwijał swoją ofertę kredytową w segmencie MŚP.

Nest Bank kieruje swoją ofertę głównie do mikroprzedsiębiorców. Oferuje im m.in. bezterminowo darmowe konto firmowe wraz z kartą płatniczą oraz produkty kredytowe: limit w koncie i długoterminowy kredyt ratalny. Do tej pory kredyty dostępne w ofercie Nest Banku przeznaczone były wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jednak od czerwca bank wprowadził kredyt dla mikro spółek i zapowiada, że będzie rozwijał ofertę kredytową również dla większych podmiotów.

„Wychodzimy do przedsiębiorców z ofertą, która jest prosta i atrakcyjna cenowo. Przedsiębiorcy potrafią liczyć i rozsądnie wydają pieniądze, dlatego oferujemy konto za bezwarunkowe 0 zł, w ramach którego można bezpłatnie korzystać z wielu usług wspierających prowadzenie biznesu. Nie ma tu haczyków, ani gwiazdek – stawiamy na przejrzystą i uczciwą ofertę. Takie konto można otworzyć zdalnie, nie wychodząc z domu lub biura. Z bezpłatnego konta mogą korzystać zarówno jednoosobowe biznesy, jak i spółki, których jest u nas coraz więcej. Dlatego rozszerzyliśmy naszą ofertę kredytową i od początku czerwca wprowadziliśmy kredyt dla spółek micro do 600 tys. zł z gwarancją de minimis” – powiedział wiceprezes Marek Szcześniak, cytowany w komunikacie.

Oferta dla mikro spółek jest aktualnie kierowana do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o przychodach rocznych do 5 mln zł. Maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł, a okres kredytowania wynosi do 96 miesięcy. Kredyt dla spółek może być objęty gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego – podobnie jak pozostałe kredyty Nest Banku.

„Jest to dopiero pierwszy element oferty kredytowej dla spółek, którą przygotowujemy. Przed nami dużo ambitnych planów, aby sprostać oczekiwaniom kredytowym przedsiębiorców z segmentu mikro i MŚP. Jeszcze w tym roku rozszerzymy naszą ofertę o kredyt z maksymalną kwotą kredytu nawet do 4 mln zł bez zabezpieczeń rzeczowych, kierowany do spółek z segmentu MŚP z rocznym obrotem do kwoty 40 mln zł. W przyszłym roku planujemy udostępnić nasz kredyt dla mikro i MŚP online, ale przypomnę, że indywidualni przedsiębiorcy już mogą korzystać z w pełni zdalnego procesu kredytowego dostępnego na stronie www.nestbank.pl” – zapowiedział dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Produktów Marcin Mikołajczyk.

Nest Bank jest zależny od funduszu private equity AnaCap, który zarządza funduszami o wartości 2,9 mld euro, pochodzącymi od renomowanych, globalnych inwestorów.

Źródło: ISBnews