Do Nestmedic wpłynęło zamówienie od firmy ICT Healthcare Technology Solutions BV na zakup 40 urządzeń Pregnabit Pro wraz z platformą PregnabitCloud, podała spółka. ICT Healthcare Technology Solutions BV został europejskim dystrybutorem spółki.

„Zamówienie jest pierwszym z serii zamówień, które emitent i ICT HTS BV zamierzają realizować w przyszłości. Zamówienie zostanie zrealizowane z dniem 30.06.2022 r. Warunki handlowe, na których realizowany jest kontrakt objęte są tajemnicą handlową” – czytamy w komunikacie.

Spełnienie warunków polegających na uzyskaniu certyfikatu oraz znalezienie dystrybutora na rynku europejskim, jakim jest ICT Healthcare Technology Solutions BV otwiera możliwość sprzedaży produktów spółki na dużą skalę, podkreślono.

Na początku czerwca Nestmedic informował, że autorskie rozwiązanie telemedyczne firmy, czyli urządzenie do zdalnego KTG Pregnabit Pro oraz platforma Pregnabit Cloud, otrzymały certyfikat wyrobu medycznego MDR. Jak wyjaśniano, pozwala to rozpocząć dystrybucję rozwiązania w Europie. Nestmedic to pierwszy wytwórca z Polski z taką certyfikacją oraz pierwszy na świecie, który uzyskał ją dla mobilnego KTG.

O pozytywnym zakończeniu audytu certyfikującego Pregnabit Pro i Pregnabit Cloud na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia MDR firma informowała pod koniec ubiegłego roku. Teraz proces ten został oficjalnie zakończony, a tym samym Nestmedic stał się pierwszym polskim wytwórcą mogącym się poszczycić certyfikatem tego typu. W Europie do tej pory przyznano jedynie 12 takich dokumentów.

Nestmedic powstał w 2014 roku. Zespół spółki stworzył innowacyjny produkt – system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

Źródło: ISBnews