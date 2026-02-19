Netflix utrzymuje pozycję lidera polskiego rynku SVOD z 24-proc. udziałem po IV kw. 2025 roku, a Disney+ i Amazon Prime Video toczą wyrównaną walkę o drugie miejsce (po 17%), podał JustWatch.

„Netflix pozostaje zdecydowanym liderem rynku z 24% udziałem, pomimo odnotowania niewielkiego spadku o 1 punkt procentowy w porównaniu do III kw. 2025. Disney+ i Amazon Prime Video dzieliły drugie miejsce, mając po 17% udziału w rynku. Disney+ zyskał 1 punkt procentowy (z 16% na 17%), podczas gdy Amazon Prime Video utrzymał stabilny udział. HBO Max (15%) i Apple TV+ (13%) utrzymały stabilne udziały rynkowe w IV kw. 2025”- czytamy w komunikacie.

Serwis SkyShowtime odnotował wzrost o 1 pkt proc. do 6%, a łączne udziały pozostałych platform również wzrosły (o 1 pkt proc. do 7%). Jednocześnie, platforma Player odnotowała znaczący spadek o 2 pkt proc., osiągając 1% udziału, podano także.

Wnioski opierają się na aktywności streamingowej ponad 700 000 miesięcznych użytkowników JustWatch w Polsce. Udziały rynkowe JustWatch obliczane są na podstawie zaangażowania użytkowników w serwisie internetowym oraz aplikacjach TV i mobilnych.

JustWatch to największy na świecie przewodnik po serwisach streamingowych.

Źródło: ISBnews