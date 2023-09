Netia chce być liderem pod względem łączy FTTH w Polsce, poinformował prezes Andrzej Abramczuk. Spółka planuje kolejny obiekt data center.

„Netia jest na podium pod względem łączy FTTH w Polsce. Chcemy być na najwyższym stopniu, będziemy nad tym pracować. Realizujemy ponad 300 mln zł capex rocznie” – powiedział Abramczuk na spotkaniu z dziennikarzami.

Światłowód własny Netii obejmuje 2,3 mln łączy gigabitowych z 3,2 mln ogółem, podał operator w prezentacji.

Prezes dodał, że Netia podjęła decyzję o pracach nad kolejnym data center.

„Komercjalizacja DC Jawczyce przekracza 70% i projektujemy nowy obiekt obok obecnego. Decyzja o rozpoczęciu budowy być może jeszcze w tym roku” – zapowiedział Abramczuk.

Zaznaczył ponadto, że nabyta spółka chmurowa Octawave realizuje wyniki powyżej założeń przy transakcji przejęcia i jest w trakcie przenosin do data center Netii.

„W segmencie B2B chmura i cyberbezpieczeństwo będą kołami napędowymi naszego rozwoju” – stwierdził prezes.

Wskazał też, że niewielki spadek przychodów r/r w 2022 był efektem urzędowego obniżenia stawek za zakańczanie połączeń – FTR. Natomiast podkreślił wzrost przychodów z transmisji danych, usług TV i telefonii komórkowej.

Dyrektor segmentu B2C Netii Tomasz Dakowski zaznaczył, że obszar ten rośnie we wszystkich segmentach – internet, TV, mobile.

„Wzrost w TV jest wzmocniony kolejnymi produktami. We wzroście światłowodu znaczenie mają kolejne nowe projekty komercyjne w mieszkaniówce i sprzedaż na zmodernizowanej sieci. Konsekwentnie podnosimy ceny, chociażby odnotowaliśmy 12-proc. wzrost ARPU nowych klientach. Wszystko to przekłada się na dwucyfrowy wzrost przychodów i rosnące całkowite ARPU” – powiedział Dakowski.

Odnośnie segmentu mobile, podkreślił utrzymujący się pozytywny bilans przenoszenia numerów. Ponadto operator wdrożył rozwiązania dla lepszej przepustowości na niezmodernizowanej sieci z – jak zaznaczył Dakowski – pozytywnym efektem.

„Mamy aktualnie łącznie 1,5 mln usług B2C. Zmiana netto usług utrzymuje pozytywną tendencję od 3 lat. Jednocześnie od początku września ruszamy z kampanią reklamową pakietów światłowodowego dostępu do internetu z TV i dostępem do Disney+, w której debiutuje zupełnie nowa platforma komunikacyjna marki Netia, oparta o postać bogini internetu, telewizji 4K i niezawodnej rozrywki” – podsumował Dakowski.

Jak podał, kampania reklamowa będzie m.in. wspierać sprzedaż flagowego pakietu z aktualnej oferty promocyjnej – dostęp do internetu w technologiach światłowodowych w opcji do 300 Mb/s wraz z usługą TV 4K (pakiet S z 81 kanałami) i dostępem do serwisu Disney+ w cenie 70 zł miesięcznie (cena z rabatami za zgody marketingowe i e-fakturę).

Netia jest jednym z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych oraz częścią Grupy Polsat Plus. Dostarcza klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowe usługi komunikacyjne oraz multimedialne online.

Źródło: ISBnews