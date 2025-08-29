Neuca planuje utrzymać wysokie tempo wzrostu spółki Synoptis Pharma, która jest odpowiedzialna za segment produkcji leków Grupy, poinformował zarząd. Z kolei w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych spodziewa się, że wyniki II półrocza powinny być zbliżone do I półrocza.

„Pierwsze półrocze było dla Synoptis Pharma bardzo udane pod kątem realizacji dynamiki wzrostu na rynku non – RX, gdzie spółka ponownie okazała się być drugim najszybciej rosnącym koncernem na polskim rynku. Konsekwentnie realizowaliśmy też strategię medykalizacji osiągając pozycję lidera wzrostu w kategorii leków OTC z dynamiką wielokrotnie przewyższającą wzrost rynku. Pierwsze półrocze było też ważnym momentem wdrożenia produktu LINX – nowoczesnego systemu CGM, który, dołączając do mikropompy insulinowej Equil, uzupełnia nasz portfel w nowoczesnej diabetologii” – napisał zarząd na czacie zorganizowanym przez Strefę Inwestorów.

„W II półroczu planujemy utrzymać wysokie tempo wzrostu spółki Synoptis Pharma. Pomogą nam w tym nowe wprowadzenia lekowe, w tym w kategorii przeciwinfekcyjnej, która do tej pory nie była dostatecznie reprezentowana w portfelu spółki” – dodał.

Pod względem wynikowym czynnikiem obniżającym wynik operacyjny segmentu w I półroczu r/r była kampania telewizyjna produktu Paramig w I kw. 2025 r., która o ok. 4 mln zł zwiększyła koszty promocji spółki. Zarząd nie zakłada ponoszenia kosztów reklamy telewizyjnej w kolejnych kwartałach tego roku, natomiast kontynuuje inwestycje w medykalizację portfela produktów, czytamy na czacie.

Segment produkcji farmaceutyków w II kwartale 2025 roku zwiększył sprzedaż produktów Synoptis Pharma zrealizowaną przez segment hurtowej dystrybucji leków do 99,8 mln zł (wobec 93,8 mln zł rok wcześniej), a narastająco w br. do 209,1 mln zł (+9% r/r). Zysk EBITDA segmentu po sześciu miesiącach 2025 roku wyniósł 51,6 mln zł. W I poł. 2025 r. Synoptis był piątym najszybciej rosnącym koncernem na całym rynku, pomimo faktu, że głównym czynnikiem wzrostu rynku są leki RX, a te stanowią tylko 5% sprzedaży Synoptis, podała spółka w komentarzu do wyników.

Zarząd odniósł się też m.in. do obszaru ubezpieczeń zdrowotnych.

„Działalność ubezpieczeń zdrowotnych ma pewną sezonowość. I kwartał to zwykle okres chorobowy, dlatego wyniki były niższe porównując do II kwartału. W II kwartale, okresie przedwakacyjnym, sytuacja epidemiologiczna stabilizuje się. Ponadto w drugim kwartale odnotowaliśmy wyższe przychody (10% r/r). Po przejęciu większościowego pakietu udziałów wdrożyliśmy szereg działań zmierzających do poprawy atrakcyjności oferty ubezpieczyciela oraz efektywności operacyjnej. Już obserwujemy pierwsze pozytywne efekty tych zmian. W drugim półroczu będziemy wprowadzać do oferty nowe cenniki refundacyjne, które z pewnością będą istotnym argumentem sprzedażowym” – napisał zarząd.

„Oceniamy, że dzięki uatrakcyjnieniu oferty, konsekwentnie realizowanej strategii opieki nad pacjentem w oparciu o koordynację oraz zwiększanej skali biznesu wyniki II półrocza powinny być zbliżone do I półrocza” – dodał.

Spółka podała wcześniej, że w obszarze opieki medycznej II kwartał 2025 roku był kolejnym okresem istotnego poprawy wyników finansowych. Przychody w tym okresie wzrosły do 182,3 mln zł, a łączny zysk EBITDA segmentów Operator Medyczny i Działalność ubezpieczeniowa był wyższy o ponad 40% (kształtując się na poziomie 14,9 mln zł). Od początku roku sprzedaż obszaru przekroczyła 350 mln zł, a EBITDA: 24,5 mln zł (wobec 15,2 mln zł przed rokiem).

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w 2024 r. wyniósł średniorocznie 29,5%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

