Operator medyczny Świat Zdrowia z Grupy Neuca zbliży się do liczby 100 placówek własnych w 2026 r. dzięki zakładanym ok. 10 nowym inwestycjom, poinformował zarząd.

„Aktualnie Operator Medyczny Świat Zdrowia posiada 87 placówek własnych i 4100 placówek partnerskich, co – zgodnie z raportami rynku prywatnej opieki medycznej – czyni go trzecią co do wielkości siecią placówek ambulatoryjnych w Polsce. Jesteśmy w ciągłym procesie analizy rynku pod kątem przejęć lokalnych liderów, biorąc pod uwagę renomę, standard medyczny i obsługowy oraz rentowność. W 2026 roku zakładamy około 10 nowych inwestycji, osiągając liczbę blisko 100 placówek własnych. Bardzo ważne jest dla nas dostosowanie wielkości naszej infrastruktury do liczby pacjentów, aby realizować priorytetową dla nas gwarancję dostępności do usług zdrowotnych” – napisał zarząd na czacie zorganizowanym przez Strefę Inwestorów.

„Sieć placówek własnych Operatora Medycznego Świat Zdrowia rozwijamy z uwzględnieniem prognozowanego zapotrzebowania pacjentów i planów sprzedażowych i pod tym kątem oceniamy potencjał biznesowy i obsługowy nowych inwestycji. W pierwszej kolejności koncentrujemy się na zapewnieniu dostępności w regionie, w którym już obecnie funkcjonujemy, aby budować naszą rozpoznawalność i gotowość do obsługi jak największej liczby pacjentów z lokalnego rynku. W pozostałych miejscowościach opiekę medyczną realizujemy za pomocą sieci partnerskiej, która liczy już 4100 placówek i jest jedną z największych tego typu wśród ogólnopolskich operatorów medycznych” – dodał.

Zarząd poinformował też, że od początku roku Operator Medyczny Świat Zdrowia dokonał siedmiu transakcji za kwotę 23 mln zł. Wraz z nowymi placówkami pozyskał 26 tys. deklaracji, kadrę medyczną Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Neuca ocenia też, że ogłaszany deficyt NFZ nie oznacza kryzysu w codziennym funkcjonowaniu przychodni.

„Jesteśmy przygotowani na taki scenariusz, a w przypadku jego materializacji zarządzanie centrami medycznymi będzie kładło nacisk na poprawę efektywności i automatyzację procesów celem optymalizacji kosztów stałych, efektywne zarządzanie dostępnością grafików lekarskich i innymi miernikami kadrowymi, długofalowe planowanie inwestycji IT oraz rozwijanie usług w oparciu o komercyjne źródła finansowania. Aktualnie oprócz realizacji świadczeń na rzecz NFZ, Operator Medyczny Świat Zdrowia w swoich centrach medycznych umożliwia pacjentom finansowanie opieki medycznej w ramach FFS, produktów ubezpieczeniowych i poza-ubezpieczeniowych” – czytamy na czacie.

W prezentacji spółka podała, że w III kwartale 2025 r. Operator Medyczny zapewnił opiekę medyczną i farmaceutyczną dla blisko 825 tys. pacjentów.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w 2024 r. wyniósł średniorocznie 29,5%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews