Neuca podtrzymuje zakładaną roczną dynamikę wzrostu rynku hurtu aptecznego na poziomie 5-6% w tym roku, poinformował zarząd spółki.

„Miniony sezon grypowo-przeziębieniowy był jednym z najsłabszych w ciągu kilku ostatnich lat, pomimo tylko nieznacznego spadku łącznej liczby zachorowań infekcyjnych. Wydaje się, że poziom odporności populacyjnej uległ poprawie w wyniku liczby przyjętych szczepień przed sezonem grypowym, co przełożyło się na łagodniejszy przebieg zachorowań i mniejszą liczbę wizyt pacjentów w aptekach. Do spadku wolumenów sprzedawanych produktów leczniczych przyczyniły się także wysokie ceny produktów, które rosły znacznie szybciej niż inflacja. W konsekwencji liczba sprzedanych na rynku opakowań spadła rok do roku o blisko 4%, pomimo wzrostu wartości rynku hurtu aptecznego, który w I kwartale przekroczył 13 mld zł, osiągając dynamikę rok do roku w wysokości 2,1% (dane IQVIA), przy czym w marcu sięgnęła ona 6%. Decydujący pozytywny wpływ na dynamikę miało wprowadzenie nowych farmaceutyków” – napisali przedstawiciele zarządu na czacie zorganizowanym przez Strefę Inwestorów.

„Patrząc na dane PEX dotyczące wzrostu rynku detalicznego za kwiecień i połowę maja widzimy dynamiki wzrostu na poziomie, odpowiednio 8,7% i 9,1%. Prognozy PEX na cały 2026 rok zakładają 7-proc. dynamikę wzrostu wartości rynku detalicznego. Podobnie prognozuje IQVIA, która zakłada wzrost w całym roku na poziomie nawet przekraczającym 7%. Na tym tle, nasze pierwotne założenia są nieco bardziej konserwatywne i na ten moment podtrzymujemy zakładaną przez nas roczną dynamikę wzrostu rynku hurtowego na poziomie 5-6%” – czytamy także.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w 2025 r. wyniósł średniorocznie 29,3%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW.

