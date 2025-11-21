Neuca spodziewa się kontynuacji dobrych wyników w segmentach hurtowym, produkcji i operatorze medycznym w IV kw. br., poinformował zarząd. Wskazał, że obszar badań klinicznych ma rozczarowujące wyniki, ale spodziewa się w nim przełomowych wydarzeń w końcówce roku.

„Realizacja wyników finansowych na poziomie skonsolidowanym jest zgodna z planem wynikającym z założeń budżetowych. Należy jednak zauważyć, że rozczarowujące wyniki w obszarze badań klinicznych w ujęciu krótkoterminowym są rekompensowane wyższymi niż spodziewane wynikami w pozostałych segmentach działalności” – napisał zarząd na czacie zorganizowanym przez Strefę Inwestorów.

„Bardzo dobre wyniki zrealizowane w III kw. po raz kolejny pokazały siłę i potencjał realizacji strategii na poziomie Grupy Neuca ale także strategii obszarowych poszczególnych segmentów. W IV kw. spodziewamy się kontynuacji tego trendu w ujęciu r/r w segmentach hurtowym, produkcji i operatorze medycznym, natomiast na istotną poprawę wyników w segmencie badań klinicznych będziemy musieli jeszcze poczekać” – dodał.

Zarząd poinformował, że Grupa Humaneva, skupiająca segment badań klinicznych, koncentruje się przede wszystkim na rozwoju w obszarze onkologii, dążąc do poszerzenia dostępu do innowacyjnych terapii dla pacjentów onkologicznych. W tej kategorii największym (pod względem liczby realizowanych projektów) rynkiem badań klinicznych pozostają Stany Zjednoczone, a na drugim miejscu plasuje się Hiszpania. Priorytetem jest rozwój kompetencji zarówno w badaniach wczesnofazowych (zupełnie inna specyfika i kompetencje), jak i w fazach późnych. Z tego względu strategia geograficzna jest zróżnicowana:

• Wczesne fazy – USA, Hiszpania, Polska, region APAC (Australia)

• Fazy późne – USA, Europa (Hiszpania, Polska z bardzo silną pozycją), a także rynki o rosnącym znaczeniu, takie jak Indie, Ameryka Południowa czy Turcja, wymieniono.

„Wszystkie te geografie znajdują się na naszej mapie rozwoju, jednak konsekwentnie priorytetyzujemy rynek USA i Europy. Pomimo wydłużających się i skomplikowanych rozmów strategicznych, spodziewamy się, że końcówka roku będzie dla nas przełomowa – otwierając drogę do silnego wejścia w segment wczesnofazowych badań onkologicznych, a w kolejnych etapach również w fazy późne, we współpracy z wiodącymi partnerami i operatorami klinik onkologicznych w USA. W IV kwartale otworzyliśmy dwa ośrodki: onkologiczny i neurologiczny we Wrocławiu, a do końca roku spodziewamy się zamknięcia przynajmniej jednej transakcji w tym obszarze zagranicą” – czytamy na czacie.

„Humaneva konsoliduje podmioty zatrudniające łącznie z personelem medycznym ponad 2 000 osób w 12 krajach na 4 kontynentach. Obecnie jesteśmy w trakcie dostosowania struktur raportowania i zarządzania finansami do nowych wymogów i okoliczności biznesowych. Równolegle dostosowujemy poziom zatrudnienia w strukturach centralnych do skali obecnych i przyszłych operacji. Jest to duże i kosztowne przedsięwzięcie organizacyjne, przejściowo wpływające na ujemny wynik netto spółki” – dodano.

Ponadto w segmencie badań klinicznych spodziewany jest w kolejnym roku wzrost biznesu organicznego oraz poprzez akwizycje, ale będzie on obciążony kosztami tego dynamicznego wzrostu, w szczególności związanych z rynkiem badań onkologicznych w USA, podał zarząd.

Spółka poinformowała też, że w 2026 r. zakłada wartość inwestycji rozwojowo-odtworzeniowych w kwocie zbliżonej do rocznej amortyzacji. Jeśli chodzi o wydatki akwizycyjne to poza obszarem badań klinicznych (ok. 40 mln USD) zakłada akwizycje i uruchomienie nowych placówek w obszarze opieki medycznej do kwoty 50 mln zł rocznie.

Wiceprezes Grzegorz Dzik, który obejmie stanowisko prezesa zarządu Neuki od 1 stycznia 2026 r. zadeklarował, że będzie kontynuował politykę dywidendową.

„Tak, moim zamierzeniem będzie kontynuacja realizacji dotychczasowej polityki dywidendowej, zakładającej wzrost dywidendy na akcję w przedziale 10-15% oraz okresowa realizacja skupów akcji własnych, aby nie rozwadniać zysku na akcję w związku z emisją dodatkowych akcji w ramach programu motywacyjnego dla kluczowych managerów” – napisał na czacie.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w 2024 r. wyniósł średniorocznie 29,5%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews