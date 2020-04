New Work zabezpieczył 2,1 mln euro na przyspieszenie wdrażania strategii Space as a Service, podała spółka.

„Fakt, że byliśmy w stanie pozyskać finansowanie w tak trudnych czasach pokazuje, że firma jest na dobrej drodze, a nasz produkt dopasowany do potrzeb rynku – zarówno jeśli chodzi o właścicieli nieruchomości, jak i najemców. Finansowanie w serii B na kwotę 2,1 mln euro da nam możliwość dalszej realizacji powziętej strategii biznesowej, chociaż nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądać nowa rzeczywistość” – powiedział CFO Marcin Sojda, cytowany w komunikacie.

„W obecnej sytuacji wiele firm zostało zmuszonych do reorganizacji lub zaplanowania swojej działalności na nowo. Mimo że znaczna część pracowników biurowych pracuje teraz w domu, pracodawcy szukają elastycznych przestrzeni biurowych. Szukają przestrzeni dla pojedynczych osób czy małych zespołów, aby podtrzymać ich produktywność. Widzimy również, że wielu kluczowych najemców zaczęło decydować się na biura w opcji elastycznej w ramach realizacji planów kontynuacji działalności biznesowej. Obserwujemy zainteresowanie zarówno ze strony małych firm, jak i klientów korporacyjnych, którzy szukają gotowych rozwiązań. W ramach naszych działań przeprowadziliśmy także szereg bardzo owocnych rozmów z właścicielami nieruchomości, którzy dostrzegają potencjał naszego modelu biznesowego i chcą pogłębić współpracę” – dodał CEO Hubert Abt.

Rozwiązanie 360° Workspace Solution proponowane przez New Work oparte są na modelu Space as a Service. Usługa zapewnia najemcom pełną infrastrukturę biurową, w tym meble, sale konferencyjne, w pełni wyposażoną kuchnię i internet, a także wsparcie administracyjne i techniczne. Rozwiązanie to nie wymaga długoterminowego zaangażowania ani nakładów inwestycyjnych, przypomniano w materiale.

Obecnie New Work jest w trakcie opracowywania jeszcze bardziej elastycznych rozwiązań dostosowanych do wymagań klientów, czytamy dalej.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z klientami, aby dopasowywać nasze usługi do ich potrzeb. Dzięki podwyższeniu kapitału poprzez finansowaniu serii B, mamy teraz wystarczające środki na kontynuację rozwoju naszego modelu biznesowego. Obecnie dokładnie sprawdzamy możliwość wdrożenia platformy 360° Workspace Solution we wszystkich lokalizacjach. W przypadku obiektów, w których nie widzimy możliwości dostosowania usług do strategii, podjęliśmy decyzję o rezygnacji z nich. Mamy w tej kwestii jasny sygnał ze strony naszych inwestorów, aby zmieniać nasz biznes na przyszłość. Na razie wytypowaliśmy centra biznesowe w Kijowie, Pradze, Bukareszcie i Budapeszcie, w których nie widzimy szansy kontynuacji działalności związanego z tym modelem biznesowym. Nadal będziemy działać w 20 lokalizacjach, przygotowując się do otwarcia kolejnych przestrzeni, jak Alchemia w Gdańsku czy Hi Piotrkowska w Łodzi, które mają się odbyć w drugiej połowie roku” – zakończył Abt.

New Work to jeden z największych operatorów biur elastycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Źródło: ISBnews