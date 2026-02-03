Newag otrzymał od Województwa Śląskiego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji na zwiększenie przedmiotu umowy z 2024 r. o dostawę czterech dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usług serwisowych, a szacunkowa wartość opcji wynosi 156,83 mln zł netto, podała spółka. W efekcie szacunkowa wartość umowy wzrosła do 1,19 mld zł netto. Dostawa EZT zostanie zrealizowana w 2027 r.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews