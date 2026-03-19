Newag zawarł ze spółką Cemet umowę dostawy czterech lokomotyw elektrycznych wyposażonych w moduły spalinowe wraz ze świadczeniami dodatkowymi, w tym utrzymaniem lokomotyw, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi 85 mln zł netto. Dostawy lokomotyw zostaną zrealizowane w latach 2027-2028.

Cemet specjalizuje się w świadczeniu usług logistycznych i organizacji transportu kolejowego materiałów sypkich dla przemysłu cementowego, wapienniczego oraz energetycznego w kraju i za granicą.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2024 r.

