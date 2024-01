Newag zawarł z Olavion z Grupy Unimot aneks do umowy sprzedaży lokomotyw elektrycznych, który przewiduje skorzystanie przez zamawiającego z opcji zakupu dodatkowych 4 lokomotyw za szacunkowo 75 mln zł netto, podał Newag. Na skutek skorzystania z opcji szacunkowa wartość umowy ulega zwiększeniu do 144,2 mln zł netto. Dostawy lokomotyw objęte opcją będę realizowane w latach 2025-2026. Ponadto zamawiający w dalszym ciągu pozostaje uprawniony do skorzystania z opcji zamówienia dalszych 12 lokomotyw w terminie do 31 grudnia 2025 r.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews