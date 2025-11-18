Newag zawarł umowę z województwem pomorskim na dostawę dwóch wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniami dodatkowymi, podała spółka. Umowa przewiduje dla zamawiającego prawo opcji zamówienia do dziesięciu dodatkowych EZT. Wartość umowy wynosi 80 mln zł netto, natomiast z uwzględnieniem prawa opcji w całości (tj. w razie rozszerzenia przedmiotu umowy o dostawę dziesięciu dodatkowych EZT) – 478,35 mln zł netto.

„Dostawy EZT objęte zakresem podstawowym umowy zostaną zrealizowane w terminie 42 miesięcy od zawarcia umowy. W razie skorzystania przez zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych EZT strony ustalą odrębny harmonogram dostaw, z zastrzeżeniem, że dostawa wszystkich EZT objętych opcją powinna zostać zakończona w terminie do dnia 30 listopada 2029 roku” – czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews