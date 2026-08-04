Newag zawarł umowę z województwem podlaskim na dostawę dwóch wieloczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) wraz ze świadczeniami dodatkowymi za 95,8 mln zł netto, podała spółka. Umowa przewiduje prawo opcji poprzez rozszerzenie zamówienia do czterech dodatkowych zespołów trakcyjnych. Maksymalna wartość umowy uwzględniająca wykorzystanie opcji w całości wynosi 287,4 mln zł netto.

Dostawy objęte zakresem podstawowym umowy będą wykonywane w 2029 r., a pojazdy zamówione ewentualnie na podstawie prawa opcji zostaną dostarczone w terminie 30 miesięcy od skorzystania z prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 30 września 2029 r., czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,39 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews