Wśród oczekiwanych na ten rok przetargów Newag wymienia m.in. postępowania na dostawę EZT dużych prędkości dla PKP Intercity oraz nowych lokomotyw dla PKP LHS, podała spółka. Newag zwraca też uwagę, że w ostatnim kwartale br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych planuje ogłoszenie konkursu w ramach programu FEnIKS oraz że w bieżącym roku spółka CPK zapowiada analizy i prace nad utworzeniem tzw. poolu taborowego, który wynajmowałby tabor zainteresowanym przewoźnikom/operatorom.

„Grupa, według swojej najlepszej wiedzy, przewiduje w 2025 roku:

– w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszone zostały zapowiadane postępowania przetargowe przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną, Województwo Wielkopolskie oraz Polregio. Newag złożył także najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę taboru dla Województwa Pomorskiego. Możliwe jest także skorzystanie przez zamawiających z prawa opcji do zawartych już kontraktów. Pod koniec roku planowane jest również ogłoszenie postępowania na dostawę EZT dużych prędkości dla PKP Intercity;

– w segmencie lokomotyw spalinowych nadal oczekujemy na ogłoszenie postępowania na dostawę nowych lokomotyw przez PKP LHS;

– w segmencie lokomotyw elektrycznych spółka planuje monitorować rynek i pozyskiwać kolejne zamówienia. Możliwe jest także skorzystanie z opcji zawartej w kontrakcie z PKP Intercity na dostawę lokomotyw wielosystemowych” – czytamy w raporcie spółki za I półrocze.

Newag deklaruje też, że monitoruje rynek europejski i bierze czynny udział w rozmowach i dialogach technicznych dotyczących zakupów nowych lokomotyw elektrycznych oraz pojazdów pasażerskich w wielu krajach, równocześnie pracując także nad poszerzeniem współpracy z partnerami zagranicznymi przez wspólny udział w postępowaniach przetargowych w formie konsorcjum.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews