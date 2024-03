Newag złożył jedyną ofertę, opiewającą na 3 364 819 857 zł brutto, w postępowaniu PKP Intercity na zakup 35 nowych hybrydowych zespołów trakcyjnych (HZT), podał przewoźnik. Teraz rozpocznie się etap badania i oceny złożonej oferty. Na realizację projektu PKP Intercity przeznaczyło kwotę 3 367 324 506 zł brutto.

PKP Intercity ogłosiło postępowanie przetargowe na dostawę 35 HZT w grudniu 2023 roku.

„Sukcesywnie realizujemy strategię taborową, w ramach której do 2030 roku wszystkie pojazdy w naszym parku taborowym będą nowe lub zmodernizowane. Kolejnym krokiem w jej realizacji jest zakup 35 nowych hybrydowych zespołów trakcyjnych, które będą dostosowane do prędkości co najmniej 160 km/h w trakcji elektrycznej oraz 120 km/h podczas jazdy z wykorzystaniem napędu spalinowego” – powiedział członek zarządu PKP Intercity Jarosław Oniszczuk, cytowany w komunikacie.

W nowych hybrydowych zespołach trakcyjnych znajdzie się miejsce dla min. 178 osób, z czego 154 z nich będzie w klasie drugiej, a 20 w pierwszej. Dodatkowo pojazdy wyposażone zostaną w 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów i w minimum 8 stojaków na rowery. Podróżni na pokładzie nowych hybrydowych zespołów trakcyjnych będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej dostępnej z maszyn vendingowych, wyjaśniono w materiale.

„Dzięki temu zamówieniu przewoźnik uzyska szybkie, ekologiczne i nowoczesne pojazdy. Będą one jeździć w relacjach krajowych w kategorii InterCity. Skróceniu ulegnie czas podróży dla pociągów obecnie obsługiwanych przez lokomotywy elektryczne oraz spalinowe, ze względu na konieczność zapewnienia dodatkowego czasu na ich wymianę” – czytamy w komunikacie.

Bezpieczną eksploatację zespołów trakcyjnych zapewni zastosowany system bezpieczeństwa ETCS. Wyposażenie podnoszące poziom bezpieczeństwa pojazdów obejmie również systemy diagnostyki pokładowej, monitoringu wizyjnego i przeciwpożarowy system alarmowy. Pojazdy będą posiadały także nadajniki GPS, a także system do pomiaru zużycia paliwa i liczniki energii. Zamontowane zostaną w nich silniki spalinowe spełniające najnowsze normy emisji spalin, podano także.

„Pierwsza jednostka zostanie przekazana narodowemu przewoźnikowi po 30 miesiącach od popisania umowy z producentem. Zgodnie z zamówieniem wykonawca gwarantuje utrzymanie pojazdów przez 10 lat użytkowania, które będzie świadczone przy udziale pracowników przewoźnika” – podsumowano w informacji.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews