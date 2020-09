Nexera rozszerza zasięg swojej sieci szerokopasmowej w województwie świętokrzyskim, finalizując zakup infrastruktury światłowodowej od firmy Telcent, obejmującej 1,5 tys. gospodarstw domowych zlokalizowanych w gminie Jędrzejów, podał operator.

„W wyniku podpisanej umowy, Nexera nabyła infrastrukturę szerokopasmową od firmy Telcent o łącznej długości 53 km. W zasięgu światłowodowej sieci operatora hurtowego znalazło się kolejne 1500 gospodarstw domowych z Regionu Świętokrzyskiego. Przez najbliższe 12 miesięcy Nexera będzie prowadzić działania mające na celu integrację infrastruktury światłowodowej Telcent, co umożliwi jej udostępnienie w modelu hurtowym wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym” – czytamy w komunikacie.

Dzięki temu mieszkańcy Jędrzejowa i okolic zyskają dostęp do znacznie szerszego wachlarza usług telekomunikacyjnych, które będą oferowane już nie tylko przez jednego, ale przez wielu operatorów, dodano.

„W okresie dwunastomiesięcznej integracji Telcent nadal będzie świadczył usługi dla swoich dotychczasowych abonentów detalicznych na sieci Nexera, zgodnie z zawartymi umowami. Mieszkańcy będą też mogli skorzystać z usług nowego operatora – Uninet – i przenieść swoje umowy telekomunikacyjne” – czytamy dalej.

„Zakup sieci Telcent to kolejna inwestycja realizowana przez Nexerę. Pierwszą tego typu transakcję przeprowadziliśmy pod koniec lipca br. z operatorem Uninet, który teraz świadczy usługi detaliczne na sieci Nexery. Zakupy i integracja istniejących sieci światłowodowych to, obok inwestycji własnych, ważny element budowy operatora hurtowego z siecią dostępową o zasięgu 1 mln gospodarstw domowych. Mieszkańcy, którzy znajdą się w zasięgu naszej sieci, mają znacznie większy wybór usług telekomunikacyjnych oferowanych zarówno przez operatorów lokalnych jak i ogólnopolskich. W niektórych miejscowościach w zasięgu naszej sieci mieszkańcy mogą skorzystać z usług nawet 7 operatorów detalicznych na jednym łączu. Jest to fenomenem na skalę Polski i sytuacja bardzo rzadko spotykana na świecie” – powiedział prezes Nexery Jacek Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Nexera sp. z o.o. , hurtowy operator telekomunikacyjny, rozwijający światłowodową sieć dostępową o wysokiej przepustowości (NGA), to wspólne przedsięwzięcie Infracapital, europejskiego funduszu infrastrukturalnego ze znaczącym doświadczeniem w inwestycjach w sektorze telekomunikacyjnym i Nokii, które połączyły siły, aby zbudować zaawansowaną technologicznie sieć światłowodową w Polsce.

Źródło: ISBnews