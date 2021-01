Operator Nexera zakupił infrastrukturę światłowodową od świętokrzyskiego operatora Symetra, podała spółka.

„Transakcja umożliwi obu stronom rozwój w kluczowych obszarach działalności. Nexera rozszerzy zasięg swojej infrastruktury szerokopasmowej, a Symetra skoncentruje się na prowadzeniu sprzedaży detalicznej, oferując usługi oparte na infrastrukturze Nexery” – czytamy w komunikacie.

Nexera zakupiła sieć światłowodową zlokalizowaną w województwie świętokrzyskim – w Busku-Zdroju, Pińczowie i miejscowościach ościennych. W wyniku podpisanej umowy, infrastruktura Nexery została rozszerzona o ponad 94 kilometry sieci światłowodowej, w zasięgu której znajduje się blisko 5 000 gospodarstw domowych. Co ważne, dotychczasowi abonenci nadal będą mogli korzystać z usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Symetrę, podano także.

„Realizujemy obecnie ważny dla Polski projekt budowy światłowodowej sieci dostępowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ale nasze ambicje sięgają dalej. Sieć budowaną z wykorzystaniem środków publicznych, rozszerzamy dzięki środkom własnym. W roku 2020 zrealizowaliśmy trzy transakcje zakupu światłowodowych sieci FTTH zapewniających łącznie dostęp do ponad 25 000 gospodarstw domowych. Potwierdza to, że innowacyjne modele współpracy z dotychczasowymi właścicielami kupowanych przez nas sieci, pozwalające im nadal współpracować z nami jako detaliczny operator wirtualny albo całkowicie zakończyć dotychczasową działalność, sprawdzają się. W 2020 roku przeprowadziliśmy transakcje w obu tych modelach, co pozytywnie nastraja nas na działania w roku 2021. W najbliższych latach planujemy zapewnić ponad milionowi gospodarstw domowych dostęp do światłowodowej sieci Nexery, a tym samym umożliwić szeroki wybór ofert naszych partnerów detalicznych. Będziemy do tego celu dążyć nie tylko poprzez budowę sieci, ale też poprzez nabywanie i integrację istniejącej infrastruktury. Zakup sieci od Symetry jest potwierdzeniem konsekwentnej realizacji tej strategii i istotnym krokiem przybliżającym nas do celu” – powiedział prezes Nexera Jacek Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Transakcja została zrealizowana w nowatorskim na rynku, korzystnym dla obu stron modelu. Nexera poszerzyła zasięg swojej infrastruktury sieciowej, a Symetra będzie mogła skoncentrować się na rozwoju sprzedaży usług detalicznych jako swoim wiodącym obszarze działalności biznesowej.

Zgodnie z wynikami badania #RegionyNexery2020, wykorzystanie internetu w Regonie Świętokrzyskim systematycznie wzrasta. W związku z tym, rosną również oczekiwania mieszkańców w zakresie szybkości i jakości łącza. Jak pokazuje badanie Nexery, ponad 63% badanych z Regionu Świętokrzyskiego jest zadowolonych z posiadanego łącza, jednak ponad połowa (51%) korzystających z internetu w domu rozważa zwiększenie jego prędkości. To wzrost o 22 pkt.proc. względem 2019 roku. Aktualnie 54% mieszkańców regionu deklaruje, że w ich lokalizacji jest dostępny światłowód, a 46% z nich ze światłowodu korzysta.

Wcześniej Nexera nabyła infrastrukturę światłowodową od firm Telcent i Uninet.

Nexera sp. z o.o., hurtowy operator telekomunikacyjny, rozwijający światłowodową sieć dostępową o wysokiej przepustowości (NGA), to wspólne przedsięwzięcie Infracapital, europejskiego funduszu infrastrukturalnego ze znaczącym doświadczeniem w inwestycjach w sektorze telekomunikacyjnym i Nokii, które połączyły siły, aby zbudować zaawansowaną technologicznie sieć światłowodową w Polsce.

Źródło: ISBnews