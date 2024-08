Nextbike Polska planuje powiększyć flotę do poziomu niemal 18 tys. rowerów w II połowie br., podała spółka. Do sierpnia br. spółka wypuściła na ulice polskich miast ok. 12,5 tys. rowerów.

„W drugiej połowie br. flota Nextbike Polska urośnie do poziomu niemal 18 tys. rowerów. Jednym z najważniejszych polskich projektów w 2024 r. było uruchomienie 1 sierpnia na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) pełnego systemu Metrorower z 7 tys. rowerów dostępnych w 31 miastach. Projekt ten obsłuży do dwóch milionów potencjalnych użytkowników, stanowiąc istotny krok w integracji rowerów miejskich z systemem transportu publicznego” – czytamy w komunikacie.

Do sierpnia 2024 r. spółka wypuściła na ulice polskich miast ok. 12,5 tys. rowerów, a cała marka posiada ich 120 tys. w kilkuset miastach w ponad 20 krajach. Nextbike GmbH odnotował w I połowie 2024 r. 25% więcej przejazdów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Polski rynek wyrasta zaś na jednego z prymusów bike-sharingu, odpowiadając za ponad 22% wszystkich europejskich wypożyczeni, podano w informacji.

„Do sierpnia tego roku rowery Nextbike zostały wypożyczone w całej Europie ok. 24 mln razy, co jest dowodem na rosnącą popularność rowerowej mikromobilności. Dla porównania – w całym 2023 roku Nextbike odnotował łącznie ok. 45 mln wypożyczeń. W tym roku liczba osób, które po raz pierwszy skorzystały z rowerów Nextbike, wzrosła ponadto o 93%” – czytamy dalej.

Do sierpnia 2024 r. Nextbike Polska odnotowała 5,33 mln przejazdów, odpowiadając za ponad 22% wszystkich europejskich wypożyczeń i odnotowując wzrost na poziomie 8% r/r. W 2023 roku spółka odpowiadała za ok. 18% wszystkich wypożyczeń Nextbike z wynikiem 8 mln przejazdów, podano także.

Nextbike Polska w restrukturyzacji dostarcza i prowadzi samoobsługowe wypożyczalnie rowerów miejskich. Działa w Polsce od 2011 r. Od 2017 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews