Nextbike szacuje, że w szczycie sezonu odda do dyspozycji użytkowników w Polsce prawie 20 tys. miejskich rowerów, o kilkadziesiąt procent więcej r/r, poinformował prezes Tomasz Wojtkiewicz.

„Na start nowego sezonu rowerowego łącznie w całej Polsce do dyspozycji mieszkańców będzie około 9 000 rowerów i ponad 1000 samoobsługowych stacji wypożyczeń. To jednak tylko część floty. Szacujemy, że w szczycie sezonu oddamy w ręce użytkowników prawie 20 tys. rowerów, co stanowić będzie wzrost o kilkadziesiąt procent względem zeszłego rok. W 2023 r. przy flocie około 13 tys. rowerów mieliśmy 8 mln wypożyczeń w całej Polsce. W tym roku sam Metrorower ma zaś potencjał, by wygenerować niemal 10-12 mln wypożyczeni” – powiedział Wojtkiewicz, cytowany w komunikacie.

Nextbike uruchomił niedawno Metrorower na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a 1 marca rowery publiczne ruszą w kolejnych miastach. Pojawią się w Chełmie, Kołobrzegu, Piasecznie, Wolsztynie oraz w Warszawie, gdzie dla użytkowników dostępnych będzie ponad 3 200 rowerów Veturilo. Na ulice Wrocławia wyjedzie zaś pełna flota rowerowa licząca ponad 2 400 jednośladów, wymieniono w komunikacie.

„Za miesiąc, na początku kwietnia sezon rowerowy rozpocznie się w kolejnych polskich miastach m.in. w Koszalinie, gdzie na ulice wyjedzie 170 rowerów 4. generacji. W 2023 oraz na początku 2024 roku firma uczestniczyła w postępowaniach przetargowych lub zawarła umowy na uruchomienie bądź kontynuację systemów rowerowych w Koszalinie, Ciechanowie, Częstochowie, Koninie, Białymstoku, Zielonej Górze, Żyrardowie, Tarnowie” – czytamy dalej.

„W tym sezonie walczymy także o powrót do Łodzi, gdzie nasze rowery funkcjonowały w latach 2016- 2019, generując wówczas łącznie 6 mln wypożyczeń. Jako jedyni złożyliśmy obecnie ofertę na stworzenie nowego systemu liczącego 1 200 rowerów 4. generacji. Po zakończeniu wszelkich wymaganych formalności Łódzki Rower Publiczny w nowej odsłonie będzie mógł ruszyć już 2 kwietnia. Cały czas prowadzimy też rozmowy z kolejnymi miastami, by w 2024 jeszcze więcej Polek i Polaków miało łatwy i swobodny dostęp do rowerów publicznych. To dla nas bardzo ważne zobowiązanie. Nasze rowery od wielu sezonów są nie tylko atrakcyjnym środkiem transportu, ale kluczowym elementem zintegrowanego systemu mobilności miejskiej” – dodał prezes Grupy Nextbike.

Nextbike Polska w restrukturyzacji dostarcza i prowadzi samoobsługowe wypożyczalnie rowerów miejskich. Działa w Polsce od 2011 r. Od 2017 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews