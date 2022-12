Oferta Nextbike Polska w restrukturyzacji, warta w zakresie podstawowym 9,52 mln zł brutto, została wybrana w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR – Białostocka Komunikacja Rowerowa, prowadzonego przez Miasto Białystok. Dodatkowo cena wynikająca z zastosowania przez zamawiającego prawa opcji wynosi 2,34 mln zł brutto. Nextbike będzie uprawniony do otrzymywania przychodów z reklam umieszczanych na rowerach.

„Usługa będzie obejmować uruchomienie przez emitenta docelowo: 55 stacji rowerowych wyposażonych w 55 totemów informacyjnych, 830 stojaków rowerowych (średnio 15 stojaków na każdej stacji) dla rowerów standardowych i typu tandem, 520 rowerów standardowych znajdujących się w stałej eksploatacji, w tym 50 rowerów z fotelikiem do przewożenia dzieci, oraz dodatkowo 30 rowerów rezerwowych. Ponadto częścią systemu BiKeR będzie 10 rowerów typu tandem znajdujących się w stałej eksploatacji, 2 rezerwowe rowery typu tandem, 20 rowerów dziecięcych znajdujących się w stałej eksploatacji, 3 rezerwowe rowery dziecięce” – czytamy w komunikacie.

Funkcjonowanie systemu BiKeR ma zostać zapewnione przez spółkę w okresach od dnia 1 kwietnia do 31 października 2023 r., od 1 kwietnia do 31 października 2024 r. i od 1 kwietnia do 31 października 2025 r.

Opcja dotyczy zamówienia dodatkowych stacji, totemów, stojaków rowerowych i rowerów w mieście i określonych gminach sąsiadujących oraz wydłużenia sezonu rowerowego.

Nextbike Polska w restrukturyzacji dostarcza i prowadzi samoobsługowe wypożyczalnie rowerów miejskich. Działa w Polsce od 2011 r. Od 2017 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews