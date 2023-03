Nextbiike Polska zainaugurował nowy sezon rowerów miejskich w 10 polskich miastach: Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Koszalinie, Kołobrzegu, Tarnowie, Wolsztynie, Koninie, Grodzisku Mazowieckiem i Piasecznie, podała spółka.

Do dyspozycji użytkowników z 10 miast dostępnych będzie ponad 6 700 rowerów oraz blisko tysiąc stacji, a od 1 kwietnia sezon rowerowy rozpocznie się w kolejnych polskich miastach, zapowiedziano.

„Poprzedni rok był dla nas szczególny, poczyniliśmy znaczące postępy w procesie restrukturyzacyjnym firmy, a jednocześnie. osiągnęliśmy bardzo dobry wynik pod względem liczby wypożyczeń. W rekordowym dniu, 5 czerwca, wypożyczyliśmy łącznie 58 tys. pojazdów, zaś średnio każdego dnia ubiegłego roku było to prawie 30 tys. wynajmów. Na rowerach Nextbike Polacy spędzili ponad 219 mln minut, co przekłada się na ponad 400 lat ciągłego wynajmu, w trakcie których pokonali dystans ponad 33 mln kilometrów” – powiedział prezes Tomasz Wojtkiewicz, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił, w tegorocznym sezonie cele spółki są równie ambitne, w Warszawie uruchamiany jest zupełnie odmieniony system Veturilo, z nowym modelem jednośladu, nową aplikacją i nowymi stacjami rowerowymi.

„Dodatkowo potroiliśmy liczbę rowerów elektrycznych najnowszej generacji w ramach rozwoju elektromobilności naszej floty pojazdów do 300 sztuk. We Wrocławiu z kolei zwiększamy liczbę dostępnych rowerów o dodatkowe 100 sztuk i 10 nowych stacji. Ponadto gruntownemu odświeżeniu i przeglądowi został poddany cały sprzęt oraz flota rowerów, wymieniliśmy również okleiny na totemach. Natomiast największą zmianą dla użytkowników Wrocławskiego Roweru Miejskiego będzie nowa aplikacja mobilna – została opracowana na tym samym silniku, co aplikacja warszawskiego Veturilo” – dodał.

Nextbike Polska w restrukturyzacji dostarcza i prowadzi samoobsługowe wypożyczalnie rowerów miejskich. Działa w Polsce od 2011 r. Od 2017 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews