Blisko połowa przedsiębiorstw nie ma wydzielonych budżetów na cyfrową transformację, albo nie wiąże wprost funduszy na digitalizację z cyfrową transformacją, wynika z badania przeprowadzonego przez Polcom i Intel. Według firm, siłą napędową biznesu jest chmura obliczeniowa – głównie ze względu na swoją innowacyjność.

„Blisko połowa (48%) przedsiębiorstw nie ma wydzielonych budżetów na ten cel [cyfrową transformację], albo nie wiąże wprost funduszy na digitalizację z cyfrową transformacją. W przypadku pozostałych, budżety firm na digitalizację w zdecydowanej większości (37%) nie przekraczają 5% ogólnego budżetu firmy. Tylko 8% z nich przeznacza na inwestycje w digitalizację 5-10% wszystkich dostępnych środków. Wyższymi budżetami na ten cel może pochwalić się jedynie 7% ankietowanych przedsiębiorstw, które nie przekraczają 5% ogólnego budżetu firmy” – czytamy w komunikacie poświęconym badaniu „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”.

Kiedy jednak cyfrowa transformacja w polskich przedsiębiorstwach nabiera rozpędu, to i nakłady inwestycyjne na ten cel będą się zwiększać, uważa niemal połowa respondentów. Kolejne 47% planuje pozostawić wydatki na cyfrową transformację na tym samym poziomie, co wcześniej. Co warto podkreślić, wielkość firmy nie gra tu istotnej roli, podano także.

Według badania, aż 91% pytanych menedżerów wskazało bezpieczeństwo danych i zapewnienie ciągłości działania jako kluczową korzyść dla biznesu, wynikającą z cyfryzacji. „Niewiele mniej, bo 84% doceniło poprawę zarządzania danymi i możliwość dostarczania biznesowi informacji pomagających w podejmowaniu decyzji, które są naturalną wypadkową procesu cyfryzacji w firmach” – czytamy dalej.

„Cyfryzacja to już nie trend, ale biznesowa konieczność. Na przestrzeni ostatnich miesięcy w Polcom obserwowaliśmy gwałtowny wzrost świadomości naszych klientów. Firmy produkcyjne, podobnie jak podmioty z innych branż, chcą przede wszystkim skupić się na własnej działalności, stąd towarzyszące temu potrzeby są podobne. Należy do nich zazwyczaj m.in. zarządzanie bezpieczeństwem – zarówno na poziomie procedur, jak i cybersecurity – zapewnienie ciągłości działania, szybszy time to market, zgodność z regulacjami” – powiedział prezes Polcom Marcin Gwóźdź, cytowany w komunikacie.

W opinii respondentów, cyfryzacja przynosi wymierne efekty w postaci podniesienia jakości i niezawodności (79%) oraz automatyzacji procesów produkcyjnych (77%), co przekłada się na lepsze zarządzanie posiadanymi zasobami (79%). Cyfryzacja usprawnia obszary związane z obsługą klienta, tworzeniem innowacyjnych produktów czy usług oraz podnoszeniem konkurencyjności, także poprzez szybsze dostarczanie produktów na rynek. Ankietowane firmy jako siłę napędową biznesu zgodnie wskazują chmurę obliczeniową (61%), którą doceniają przede wszystkim za innowacyjność, wymieniono także.

Polcom świadczy przede wszystkim usługi outsourcingu IT, w tym usługi udostępniania mocy obliczeniowej w oparciu o zespół własnych ośrodków przetwarzania danych.

Źródło: ISBnews