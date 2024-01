Banki i przedsiębiorstwa sprawdziły w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor 8,15 mln osób, czyli co czwartego dorosłego Polaka (26%) w 2023 r., wynika z danych BIG InfoMonitor. W zeszłym roku 22%, czyli niemal 1,8 mln osób, które zostały sprawdzone, okazało się niesolidnymi płatnikami. W bazie widnieje obecnie niemal 2,1 mln dłużników, którzy nie opłacili m.in. rachunków telekomunikacyjnych, alimentów, kosztów sądowych, kar za jazdę bez biletu, czynszów czy rat pożyczek o łącznej wartości niemal 47 mld zł.

Liczba pobranych raportów na temat wiarygodności płatniczej konsumentów wyniosła w 2023 r. prawie 28 mln i było to o blisko 4 mln więcej niż przed rokiem. O milion przybyło też sprawdzonych konsumentów. Zwiększona liczba zapytań o wiarygodność płatniczą dotyczyła wszystkich, bez względu na wiek i płeć, choć nieco bardziej osób do 30 roku życia (ich udział wzrósł z 16 do 18%), a w mniejszym po 70 roku życia (udział spadł z 7,4 do 6,8%). Prawie co drugi prześwietlany konsument miał od 31 do 50 lat. Jeśli chodzi o płeć, to ogólnie przeważają mężczyźni (53%), ale od 60 roku życia życia zmienia się to na rzecz kobiet, podano.

„W zeszłym roku 22%, czyli niemal 1,8 mln osób, które zostały sprawdzone, okazało się niesolidnymi płatnikami. Więcej niż co piąta osoba nie regulowała już jakichś zobowiązań, a chciała zaciągnąć kolejne. Taka informacja to spore ograniczenie ryzyka strat dla obsługujących je firm, ale dla dłużnika sygnał, że coś z tą sytuacją należy zrobić” – powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews