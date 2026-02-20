Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów (ZSP), spółka zależna Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej, są gotowe do rozpoczęcia produkcji min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych, podała Niewiadów PGM. W ocenie zarządu grupy ZSP jest jednym z najlepiej przygotowanych prywatnych podmiotów w Polsce do uruchomienia produkcji min w skali przemysłowej, zarówno pod względem infrastrukturalnym, technologicznym, jak i organizacyjnym.

„Na dzień 20 lutego 2026 roku, tj. w dniu formalnego wystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej z Konwencji Ottawskiej, spółka zależna emitenta – Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. (ZSP), w której emitent za pośrednictwem Grupa Niewiadów S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym – zakończyła kluczowy etap przygotowań do odtworzenia oraz rozwinięcia zdolności produkcyjnych w zakresie min przeciwpiechotnych” – czytamy w komunikacie.

ZSP przeprowadziła szczegółową analizę posiadanej dokumentacji technicznej wyrobów historycznie wytwarzanych w zakładzie oraz przygotowała niezbędną infrastrukturę i oprzyrządowanie technologiczne umożliwiające odtworzenie produkcji. Zakłady w Niewiadowie przez dziesięciolecia wytwarzały szereg różnego rodzaju min na potrzeby Sił Zbrojnych, w tym miny przeciwpiechotne. Stanowi to podstawę kompetencyjną oraz dokumentacyjną dla obecnie realizowanego procesu odbudowy zdolności produkcyjnych. Spółka dostosowała istniejący park maszynowy, w tym urządzenia przeznaczone do elaboracji zalewowej oraz prasowania materiałów wybuchowych, a także opracowała plan jego dalszej rozbudowy w celu osiągnięcia zdolności produkcji wielkoskalowej. Równolegle ZSP nawiązała współpracę z krajowymi producentami komponentów oraz podmiotami funkcjonującymi w międzynarodowych sieciach kooperacyjnych, co pozwala na zabezpieczenie łańcucha dostaw w warunkach zwiększonego zapotrzebowania, podkreślono także.

„Wspólnie z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej opracowane zostały imitatory min przeciwpiechotnych w wariantach o działaniu odciągowym oraz naciskowym, które stanowią bazę konstrukcyjną dla nowych wyrobów bojowych. Na dzień niniejszego raportu ZSP posiada zdolność do oferowania odbiorcom zarówno min przeciwpiechotnych uprzednio produkowanych na podstawie posiadanej dokumentacji, jak również nowych wyrobów opracowanych w oparciu o wskazane rozwiązania” – czytamy dalej.

Spółka wskazuje, że planowane jest także rozszerzenie oferty o miny przeciwpancerne w oparciu o posiadane kompetencje technologiczne i dokumentacyjne. Rozpoczęcie masowej produkcji z wykorzystaniem technologii elaboracji zalewowej oraz prasowania materiałów wybuchowych planowane jest na 2027 rok, natomiast pierwszych zamówień należy się spodziewać w 2026 roku.

Niewiadów Polska Grupa Militarna powstała w wyniku połączenia Polskiej Grupy Militarnej z Grupą Niewiadów. W skład Grupy wchodza społki

specjalizujace sie m.in. w rozwoju systemów bezzałogowych (dronów), produktów podwójnego zastosowania (dual use), logistyki militarnej, nowoczesnych technologii dla wojska, kompleksowych usługach doradczych i szkoleniowych. Niewiadów PGM jest notowana na NewConnect.

Źródło: ISBnews