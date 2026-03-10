Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. poinformowała o podpisaniu Memorandum of Understanding (MoU) z Zakładami Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. oraz Tech Robotics S.A. Spółki należą do Grupy Kapitałowej Emitenta i wspólnie planują rozwój technologii dronowych, w tym rozwiązań przeznaczonych do zastosowań bojowych

i obronnych.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy przy opracowaniu

i wdrażaniu głowic bojowych oraz ładunków przeznaczonych do uzbrajania dronów. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału produkcyjnego Zakładów Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów oraz wiedzy technologicznej i doświadczenia wszystkich stron.

W ramach planowanej współpracy spółki rozważają powołanie wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) oraz budowę dedykowanej fabryki produkującej głowice bojowe i ładunki do systemów bezzałogowych. Rozważane jest również utworzenie spółki celowej odpowiedzialnej za rozwój i produkcję tych rozwiązań.

Tech Robotics S.A. planuje ponadto budowę centrum montażu i kompozytów dla dronów oraz zakup niezbędnej infrastruktury technologicznej.

Szczegółowe warunki współpracy, harmonogram oraz zasady finansowania projektów będą określane w odrębnych umowach wykonawczych.

Podpisanie memorandum stanowi kolejny krok w realizacji strategii Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A., zakładającej rozwój działalności w sektorze zbrojeniowym oraz budowanie silnej pozycji na dynamicznie rozwijającym się rynku technologii dronowych.

O Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.

Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect, rozwijająca działalność w sektorze obronnym i technologiach związanych z bezpieczeństwem. Spółka buduje grupę kapitałową obejmującą podmioty posiadające kompetencje produkcyjne

i technologiczne w obszarze przemysłu obronnego. Strategia grupy zakłada rozwój projektów związanych m.in. z uzbrojeniem, amunicją, systemami bezzałogowymi oraz technologiami podwójnego zastosowania (dual use). Siedziba spółki znajduje się w Warszawie.

O Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów Sp. z o.o.

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. to przedsiębiorstwo przemysłowe

z siedzibą w Niewiadowie, posiadające ponad 100 letnią historię działalności produkcyjnej

w Polsce. Spółka dysponuje rozbudowaną infrastrukturą produkcyjną oraz doświadczeniem

w precyzyjnej obróbce metali i produkcji komponentów przemysłowych. Zakład realizuje projekty wymagające wysokiej precyzji technologicznej oraz produkcji seryjnej. Zaplecze produkcyjne spółki stanowi istotny element potencjału przemysłowego grupy.

O Tech Robotics S.A.

Tech Robotics S.A. to spółka technologiczna rozwijająca projekty w obszarze robotyki oraz systemów bezzałogowych. Firma koncentruje się na projektowaniu, integracji i rozwijaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym systemów dronowych. Spółka prowadzi prace nad technologiami związanymi z konstrukcją, montażem oraz wykorzystaniem komponentów kompozytowych w systemach bezzałogowych. Rozwiązania rozwijane przez spółkę mogą znajdować zastosowanie zarówno w sektorze cywilnym, jak i w obszarze bezpieczeństwa i obronności.

Źródło: Spółka