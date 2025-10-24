Noctiluca zawarła umowę typu material transfer agreement z japońskim producentem małych i średnich wyświetlaczy OLED, ze szczególnym naciskiem na technologię PMOLED, zarówno w rozwiązaniach katalogowych, jak i niestandardowych (m.in. przezroczyste, ultracienkie czy specjalne kształty) wykorzystywanych w wearables, elektronice, AGD oraz automotive. Podpisanie tej umowy otwiera przed spółką potencjalną ścieżkę do komercjalizacji swoich materiałów OLED w urządzeniach PMOLED japońskiego producenta, podała Noctiluca.

W przypadku pozytywnych wyników testów materiały EIL opracowane przez spółkę mogą zostać wykorzystane w przyszłych generacjach paneli OLED produkowanych przez partnera, co stanowiłoby znaczący krok w ekspansji Noctiluca na globalnym rynku, podano.

„Na mocy umowy w pierwszej kolejności prace będą realizowane w obszarze PMOLED. Spółka dostarczy partnerowi materiał z rodziny NCEIL do testów oceniających jego przydatność w warstwach odpowiedzialnych za wstrzykiwanie i transport elektronów (EIL i ETL) w strukturach OLED partnera. Badania obejmą porównania z rozwiązaniami referencyjnymi stosowanymi obecnie przez partnera, w tym (1) ocenę materiałów NCEIL jako warstwy EIL oraz jako domieszek do warstwy ETL, (2) weryfikację działania w referencyjnych architekturach partnera oraz (3) analizę parametrów elektryczno-optycznych oraz trwałości urządzeń” – czytamy w komunikacie.

Noctiluca zajmuje się rozwojem autorskich, zaawansowanych związków chemicznych w obszarze elektroniki organicznej, które są wykorzystywane m.in. przez producentów OLED. Noctiluca opracowuje i produkuje emitery OLED nowych, generacji. Stanowią one kluczowy element wyświetlaczy (monitory, telewizory, smartfony, urządzenia wearables czy VR) oraz źródeł światła (np. oświetlenie). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2024 r.

Źródło: ISBnews