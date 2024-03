Nomagic pozyskał 8 mln euro finansowania dzięki umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na finansowanie typu R&D (Research & Development Loan), podała spółka. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na przyspieszenie strategicznych projektów w zakresie badań i rozwoju systemów AI w Nomagic.

„Umowa z EBI to nie tylko wyraz wiary w nasze prorozwojowe projekty, które zamierzamy zrealizować. To przede wszystkim docenienie naszej dotychczasowej drogi, jaką przeszliśmy od założenia firmy, bowiem tego typu finansowanie trafia wyłącznie do firm z silnym, udokumentowanym popytem rynkowym i mogących pochwalić się wsparciem renomowanych inwestorów. Dzięki niemu będziemy mogli dalej skutecznie konkurować z amerykańskimi firmami” – powiedział współzałożyciel Nomagic Kacper Nowicki, cytowany w komunikacie.

„Wspieranie innowacji leży u podstaw strategicznych priorytetów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Z przyjemnością informujemy o zapewnieniu niezbędnego kapitału dla Nomagic w ramach programu InvestEU. Nasze zaangażowanie finansowe ma na celu wsparcie Nomagic w rozwoju rozwiązań automatyzacji dla sektora magazynowego” – dodała wiceprezydent EBI Teresa Czerwińska.

Pozyskany od EBI kapitał zostanie przeznaczony na przyspieszenie strategicznych projektów w zakresie badań i rozwoju systemów AI w Nomagic. Znaczna część funduszy zostanie przeznaczona więc na udoskonalenie już i tak wyróżniających się w branży rozwiązań w zakresie zrobotyzowanej kompletacji zamówień, w szczególności technologii React.AI, podkreślono.

„React.AI, dzięki opartym na analizie wideo zaawansowanym funkcjom wykrywania anomalii, identyfikuje nawet rzadkie błędy w kompletacji zamówień w magazynie, takie jak podniesienie i spakowanie dwóch przedmiotów np. wówczas, gdy przedmioty są sklejone lub niezamknięte pudełka otwierają się podczas działań robotów. Po zidentyfikowaniu problemu React.AI automatycznie reaguje i koryguje te błędy, dzięki czemu operacje są kontynuowane bez konieczności ludzkiej interwencji na miejscu. Nowe fundusze od EBI pozwolą Nomagic wdrożyć tę technologię we wszystkich swoich robotach i umożliwić procesowi kompletacji z ich udziałem wielogodzinną autonomię na nocnych oraz weekendowych zmianach, gdy w magazynach nie ma żadnych operatorów” – czytamy dalej.

Aktualnie roboty Nomagic są obecne w kilkunastu centrach logistycznych na świecie m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Norwegii. Razem z właśnie ogłoszonym finansowaniem spółka zebrała 38 mln USD kapitału od inwestorów w USA i Europie.

Nomagic dostarcza inteligentne systemy robotyczne „pick and place” do manipulowania przedmiotami. Startup integruje swoje rozwiązania z systemami przechowywania produktów, sorterami, urządzeniami pakującymi, z długoterminową wizją pełnej automatyzacji procesów logistycznych.

Źródło: ISBnews