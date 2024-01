Northvolt podjął decyzję o utworzeniu w Gdańsku Centrum Skalowania Biznesu wraz z Centrum Badawczo-Rozwojowym w zakresie usług IT, podała spółka. Centrum planuje do końca 2024 roku zatrudnić około 90 osób.

„Z ogromną satysfakcją ogłaszam kolejny krok milowy w rozwoju działalności Northvolt w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem firmy w Gdańsku udowodniły, że jest to dobre miejsce do inwestowania, przede wszystkim dzięki możliwości zatrudnienia utalentowanych i zaangażowanych pracowników, którzy mieszkają w regionie” – powiedział prezes polskiej spółki Northvolt Robert Chryc-Gawrychowski, cytowany w komunikacie.

Centrum Skalowania Biznesu (Northvolt Global Scaling Services) to odpowiedź spółki na szybkie tempo wzrostu oraz na potrzebę poszukiwania zrównoważonych rozwiązań zapewniających rozwój i efektywność firmy. Pracownicy nowej spółki będą wspierali firmę Northvolt w takich obszarach, jak: finanse i księgowość, zakupy, zarządzanie łańcuchem dostaw, usługi IT oraz HR. Zapewni to efektywne funkcjonowanie oraz zrównoważony rozwój firmy.

„Nasze ambicje związane z Northvolt Global Scaling Services wykraczają daleko poza standardy Centrum Usług Wspólnych. Będziemy odgrywać kluczową rolę w realizacji aspiracji rozwojowych Northvolt. Staniemy się centrum tworzenia wartości dzięki wydajnemu świadczeniu usług i najnowocześniejszemu zarządzaniu procesami” – zapewnił wiceprezes ds. doskonałości łańcucha dostaw i skalowania biznesu w Northvolt Alexander Streif.

Rekrutacja do Centrum Skalowania Biznesu już się rozpoczęła, a spółka planuje do końca 2024 roku zatrudnić około 90 osób.

Northvolt to założony w 2016 r. producent baterii litowo-jonowych, modułów bateryjnych i rozwiązań magazynowania energii z siedzibą w Szwecji. Firma zatrudnia ponad 1 000 pracowników. W Polsce ma już zakład Northvolt Systems 1 w Gdańsku.

Źródło: ISBnews