Grupa Novaturas zaprezentowała program na sezon zimowy 2024/2025 z nowym kierunkiem wyjazdowym – hiszpańską wyspą Gran Canaria, podała spółka. W nadchodzącym sezonie firma oferuje łącznie 12 kierunków dalekiego zasięgu, a także wyjazdy do ośrodków narciarskich we Francji, Austrii i Włoszech. Kolejny zimowy program obejmuje również najpopularniejsze kurorty w Egipcie, na Maderze i Teneryfie, a także 50-proc. wzrost oferty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Litwy i Łotwy, wymieniono.

„Podróżni z Litwy mogą wybierać spośród 21 różnych miejsc docelowych w 18 krajach, podróżni z Łotwy mają do dyspozycji 20 miejsc docelowych w 17 krajach, a podróżni z Estonii mogą wybierać spośród 17 miejsc docelowych w 14 krajach. Nadal oferujemy naszym klientom najszerszą gamę egzotycznych kierunków w regionie i różnorodne godziny wylotów. W nadchodzącym sezonie zimowym oferujemy łącznie 12 kierunków dalekiego zasięgu, w tym Tajlandię (Bangkok i Phuket), Wietnam, Tanzanię (Zanzibar), Indonezję (Bali), Meksyk, Kubę, Dominikanę, Mauritius, Sri Lankę, Malediwy i Seszele. Dla entuzjastów zwiedzania, którzy chcą połączyć relaksujące wakacje z ekscytującym zwiedzaniem nowych miejsc i wycieczkami krajoznawczymi, oferujemy szeroki wybór 95 różnych programów obejmujących aż 55 wycieczek krajoznawczych samolotem i 40 wycieczek autokarowych” – powiedział dyrektor generalny Novaturas Group Kristijonas Kaikaris, cytowany w komunikacie.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

Źródło: ISBnews