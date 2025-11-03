Platforma e-commerce ERLI stale pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które wspierają rozwój sprzedawców i ułatwiają zakupy użytkownikom. Wdrażając technologie oparte na sztucznej inteligencji, ERLI automatycznie kategoryzuje produkty, poprawia grafiki i personalizuje oferty – dzięki czemu codzienna sprzedaż staje się prostsza, a zakupy bardziej intuicyjne. Cel jest jeden: lepsze zrozumienie potrzeb klientów i maksymalne uproszczenie procesów, co w praktyce przekłada się na wymierny wzrost sprzedaży oraz zadowolenie kupujących.

Technologia w odpowiedzi na rosnące oczekiwania

Prowadzenie sprzedaży online nigdy nie było tak wymagające. Kupujący oczekują szerokiej oferty, ale też konkurencyjnych cen, szybkiej dostawy i przejrzystego procesu zakupowego. Sprzedawcy z kolei muszą stale dostosowywać swoje działania, inwestując czas w organizację ofert i obsługę klienta.

Właśnie w tych obszarach sztuczna inteligencja od ERLI staje się realnym wsparciem – upraszcza procesy, automatyzuje powtarzalne zadania i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne: sprzedaży i obsłudze klientów.

– Rozwiązania technologiczne, w tym te oparte na sztucznej inteligencji, służą nam przede wszystkim do lepszego rozumienia klienta i jego intencji. Kolejnym krokiem jest odpowiadanie na jego potrzeby. Są to trafne sugerowanie grup produktów i dopasowane rekomendacje, co wprost przekłada się na wyższą sprzedaż oraz pozytywne doświadczenia zakupowe – mówi Adam Ciesielczyk, Prezes i Założyciel ERLI.

– W ERLI zdajemy sobie sprawę z ogromu technologicznych możliwości, ale nam zależy na tym, by nie przebodźcować użytkowników opcjami. Proponujemy te, które są sprawdzone, praktyczne i naprawdę ułatwiają zakupy klientom oraz prowadzenie działalności sprzedawcom – dodaje.

Sztuczna inteligencja, która porządkuje i ułatwia zakupy

Jednym z najczęstszych wyzwań sprzedawców jest właściwa organizacja ofert – błędne kategorie czy nieintuicyjne nazwy mogą sprawić, że produkty staną się trudne do odnalezienia. AI od ERLI rozwiązuje ten problem, rekomendując najbardziej trafne kategorie i układ produktów. System analizuje dane o produktach i zachowania klientów, by dopasować sposób prezentacji oferty do oczekiwań użytkowników. Dzięki temu zakupy są szybsze, bardziej intuicyjne i dopasowane do indywidualnych potrzeb kupujących.

Wsparcie tam, gdzie sprzedawcy go potrzebują

ERLI wykorzystuje sztuczną inteligencję również w zadaniach okołosprzedażowych, które często pochłaniają czas i zasoby merchantów.

System automatycznie poprawia grafiki produktowe – tak, by spełniały wymogi techniczne i były akceptowane przez partnerów reklamowych. To konkretna oszczędność czasu i pieniędzy, zwłaszcza dla małych i średnich sklepów działających na platformie.

W obszarze obsługi klienta ERLI rozwija rozwiązania oparte na mailbotach, które automatycznie odpowiadają na najczęstsze zapytania, np. o status przesyłki. W kolejnych etapach pojawią się chatboty, które będą jeszcze skuteczniej wspierać komunikację między kupującymi a sprzedawcami.

Automatyzacja kampanii, która zwiększa skuteczność sprzedaży

Dużym wyzwaniem dla sprzedawców jest też skuteczne promowanie produktów. W odpowiedzi na tę potrzebę powstały ERLI Campaigns – system automatycznych kampanii reklamowych oparty na AI. Platforma aktualnie zarządza ponad 40 milionami produktów i jednocześnie prowadzi 60 tysięcy kampanii reklamowych, optymalizując ich koszty i ograniczając ryzyko błędów.

– Dzięki naszemu systemowi zapewniamy sprzedawcom średnio dwukrotnie lepsze wyniki niż wtedy, gdyby prowadzili kampanie samodzielnie. Do tego nie pobieramy opłat za obsługę, tylko dofinansowujemy te kampanie, by zwiększyć ich skuteczność – dodaje Adam Ciesielczyk.

AI w ERLI dba także o dopasowanie komunikatów do specyfiki miejsc, w których wyświetlana jest reklama – rekomenduje różne wersje grafik i treści do mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych czy wyszukiwarek. W efekcie ERLI może prowadzić skuteczne, dopasowane do kontekstu kampanie dla sprzedawców, bez konieczności samodzielnego zarządzania każdym kanałem.

Inteligencja w służbie prostoty

Dzięki wdrażanym rozwiązaniom ERLI nie tylko wprowadza sztuczną inteligencję do polskiego e-commerce, ale przede wszystkim przekłada jej potencjał na realne, praktyczne korzyści, takie jak lepsze dopasowanie ofert, skuteczniejsze kampanie promocyjne i wygodniejsze zakupy dla klientów. Technologia wspiera zarówno kupujących, jak i sprzedawców – upraszcza procesy, oszczędza czas i pomaga zwiększać sprzedaż. W efekcie AI staje się nie celem samym w sobie, lecz narzędziem, które czyni handel online prostszym, bardziej przejrzystym i skutecznym.

