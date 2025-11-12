Obietnica prostoty i wygody oraz komunikacja idąca wbrew utartym ścieżkom wytyczonym przez branżę – taka jest marka Comarch Betterfly. To nowy produkt wspierający rozliczenia i księgowość, który z impetem wchodzi na rynek jednoosobowych działalności gospodarczych i małych firm. Comarch rozpoczyna właśnie szerokozasięgową kampanię wizerunkową produktu. Odzwierciedli ona świeże spojrzenie na branżę, czyli pasję i lekkość działania w biznesie.

Zarządzanie księgowością, biurokracja, a także nadchodzące wyzwania, takie jak Krajowy System e-Faktur (KSeF), to dla wielu prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze i mikro firmy najbardziej frustrujące elementy prowadzenia firmy. W odpowiedzi na te wyzwania Comarch wprowadza nową markę Betterfly z aplikacją do fakturowania i usługami księgowymi. Marka powstała, by zamienić to, co skomplikowane i techniczne, w doświadczenie lekkie, przyjazne i zrozumiałe.

Przedsiębiorcy będą „latać lepiej”

Betterfly to połączenie słów „better” i „fly” (lepiej lataj), a jednocześnie czytelne nawiązanie do motyla (butterfly). Nazwa ta jest metaforą doświadczenia w codziennym kontakcie przedsiębiorcy z produktem i korzyści płynącej z uwolnienia przedsiębiorcy od żmudnych zadań (stąd kluczowym motywem wizualnym stały się skrzydła). Identyfikacja wizualna świadomie zrywa z konwencją branży finansowo-księgowej, opartej zwykle na zimnych tonach, niebieskich odcieniach, technologicznym klimacie.

– Każda kategoria ma swoje przyzwyczajenia i konwencje. W przypadku software’u do rozliczeń to często język twardych nazw, niebieskiego koloru i formularzy. W Betterfly odwróciliśmy tę logikę, zaczynając od emocji użytkownika. Dzięki temu powstała marka, która mówi ludzkim językiem o technologii i finansach – mówi Andrzej Rozen, Strategic Director & Partner z agencji BNA, współodpowiedzialnej wraz z WHY NOT! Strategy Design Wojciech Mierowski za nowy koncept kreatywny marki.

Za tą wizualną lekkością stoi jednak technologiczna stabilność. Dzięki współistnieniu brandu Comarch w nazwie, Betterfly łączy lekkość z pewnością i bezpieczeństwem opartym na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy legislacyjnej. Użytkownicy otrzymują aplikację w pełni gotową na zmieniające się wymogi prawne, w tym obowiązkową integrację z KSeF, a także ułatwiającą codzienną współpracę z biurami rachunkowymi, działającymi w ramach specjalnie stworzonego przez Comarch programu partnerskiego.

Przedsiębiorca może wybrać profesjonalne biuro według ważnych dla niego kryteriów, np. ceny lub lokalizacji (blisko mnie). Księgowi w Betterfly to prawdziwi doradcy w zakresie rozliczeń i podatków. Obie strony, przedsiębiorcę i biuro, łączy sprawna, wolna od papierologii komunikacja za pośrednictwem aplikacji. Wszystko to podane jest w podziale na trzy proste usługi: eFaktury, eFaktury Plus oraz Betterfly Max z usługą księgową.

– Comarch Betterfly to dowód, że nawet w tak racjonalnej kategorii, jak księgowość, można mówić o lekkości i doświadczeniu. To projekt, w którym Comarch świadomie zwraca się w stronę użytkownika – jego potrzeb, odczuć i codziennych frustracji. Bo dobra technologia to dziś ta, która upraszcza życie, a nie je komplikuje – podsumowuje Gabriela Nadczuk, dyrektor marketingu Comarch ERP.

Całość komunikacji osadzona jest w kontekście łąki, dopełniona przyjaznymi, miękkimi ilustracjami, które podkreślają przystępność oferty, bez branżowego ciężaru.

O KSeF i lekkości rozliczeń

Premierze Comarch Betterfly towarzyszyć będzie szerokozasięgowa kampania wizerunkowa i rekrutacyjna z atrakcyjną ofertą. Kampania skupi uwagę zwłaszcza na haśle „KSeF ready” (gotowości firm na e-fakturowanie za pośrednictwem KSeF) i lekkości rozliczeń. Comarch pokaże, jak nowa marka wspiera automatyzację procesów księgowych i ułatwia codzienne życie przedsiębiorców.

– Wprowadzenie nowej marki dla JDG i mikro firm – Comarch Betterfly – to ważna ewolucja i kolejny etap w rozwoju naszej oferty. Naszym celem nie jest już tylko funkcjonalność, ale też intuicyjność i dopasowanie do wymagań przedsiębiorców. Dlatego poza świetnym funkcjonalnie softwarem oferujemy im lekkość i przyjazną interakcję, która obejmuje kompleksową ofertę. Betterfly wspiera przedsiębiorców na każdym etapie – od prostego wystawiania faktur i pełnej gotowości na KSeF, przez samodzielną księgowość czy współpracę z biurem rachunkowym, aż po zaawansowane narzędzia, jak magazyn, moduły e-commerce do obsługi sklepów internetowych i marketplace’ów czy punkty sprzedaży (POS) – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch i dyrektor sektora ERP.

– Comarch Betterfly to projekt, który pokazuje, jak partnerska współpraca agencji może realnie przełożyć się na wartość biznesową dla klienta. Dzięki wspólnej pracy z zespołami BNA i WHY NOT! powstała marka, która wyróżnia się na tle kategorii – nie tylko wizualnie, ale przede wszystkim podejściem do użytkownika i spójnością komunikacji z produktem. Taka synergia kompetencji to dziś klucz do budowania silnych, nowoczesnych marek – mówi Michał Banaszewski, CEO Grupy Freundschaft.

Z Comarch Betterfly korzysta już kilkanaście tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. Produkt dostępny jest również z poziomu systemów Alior Bank.

Za koncept marki odpowiada agencja brandingowa BNA i WHY NOT! Strategy Design Wojciech Mierowski, a doradztwo strategiczne, koncepcja komunikacji, koncepty kreatywne i komunikację marki przygotowała agencja Freundschaft.

Źródło: Spółka