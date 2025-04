Nowa strategia Orlenu na lata 2025-2035 została przyjęta przez rynek najlepiej w historii, co doprowadziło do wzrostu kursu akcji spółki o ponad 40% w ciągu czterech miesięcy, poinformował prezes Ireneusz Fąfara.

„Przez ostatni rok wspólnie sprawiliśmy, że hasło 'Energia jutra zaczyna się dziś’, nabrało realnego znaczenia. Osiągnęliśmy historycznie najwyższe wydobycie, najwyższą produkcję energii z OZE i gazu oraz najwyższą sprzedaż paliw. Najważniejsze jest jednak, że opracowaliśmy i wdrażamy nową strategię. To największy w polskiej energetyce program inwestycyjny, wart nawet 380 mld zł. To najlepiej przyjęta przez rynek strategia w dziejach koncernu. Doprowadziła ona do wzrostu wyceny akcji o przeszło 40% w ciągu niemal 4 miesięcy” – napisał Fąfara w liście do pracowników koncernu w rok po objęciu stanowiska.

Jak podkreślił, wiele z projektów zawartych w strategii jest już realizowanych.

„Rozpoczęliśmy program gigantycznej modernizacji sieci przesyłowych. Już w przyszłym roku energia elektryczna popłynie z naszych nowych elektrowni gazowych i pierwszej morskiej farmy wiatrowej. […] Dzisiaj, kiedy piszę ten list, rynki finansowe i surowcowe znalazły się pod presją geopolitycznej zmienności. To dla nas kolejne wyzwanie. To także potwierdzenie, że przyjęty przez nas kierunek rozwoju Orlenu, zmierzający do budowy niezależności jest właściwy. Im więcej energii uzyskamy z własnych źródeł: z własnego wydobycia, OZE czy zdywersyfikowanych dostaw surowców, tym bardziej stabilny i pewny będzie polski rynek energii” – czytamy dalej.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews