Zatrudnienie nowych pracowników planuje 31% firm w III kwartale 2025 r., a zmniejszenie liczby etatów przewiduje 20% organizacji, wynika z raportu ManpowerGroup. Najwięcej rekrutacji planują firmy w sektorze energetyki, usługach komunalnych, IT, usługach komunikacyjnych. Sektor przemysłu i surowców odnotował najniższą, ale dodatnią prognozę zatrudnienia na poziomie +6%.

Według raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, prognoza netto zatrudnienia dla Polski w III kw. 2025 roku, będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych, wyniosła +11%, spadła o 5 pkt proc. kw/kw i o 4 pkt proc. r/r.

„Chociaż ogólna prognoza zatrudnienia dla Polski jest najniższa od dwóch lat, nadal wskazuje na umiarkowanie pozytywne nastroje wśród pracodawców. Ich osłabienie to efekt raczej racjonalizacji decyzji kadrowych i dostosowania się do warunków gospodarczych. Najczęstszym powodem rekrutacji nowych pracowników jest rozwój firm, postęp technologiczny, wymagający nowych kompetencji i specjalistycznej wiedzy, a także ekspansja na nowe rynki, obszary działania, która wiąże się z koniecznością tworzenia dodatkowych ról. Z naszych obserwacji wynika, że część firm decyduje się na zatrudnienie nowych pracowników, by utrzymać przewagę konkurencyjną i wnieść do zespołów nowe perspektywy oraz umiejętności” – powiedział dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce Tomasz Walenczak, cytowany w komunikacie.

Dodał, że „redukcje zatrudnienia najczęściej wynikają z ograniczenia popytu na produkty lub usługi firm, istotnym czynnikiem są także zmiany rynkowe i wyzwania ekonomiczne, które wpłynęły na spadek zapotrzebowania na niektóre zawody; część firm wdraża optymalizację procesów i łączy stanowiska, a także korzysta z automatyzacji”.

Z raportu wynika, że w III kw. br. pracodawcy ze wszystkich analizowanych sektorów planują prowadzić rekrutacje; największe szanse na zatrudnienie będą mieli kandydaci zainteresowani pracą w energetyce i usługach komunalnych – w tym sektorze prognoza netto zatrudnienia sięga +34%.

„Wysokie potrzeby rekrutacyjne deklarują również przedsiębiorstwa z branży IT (+23%) oraz usług komunikacyjnych (+20%). Zespoły planują rozbudowywać także firmy związane z obszarem nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (+15%) oraz transportu, logistyki i motoryzacji (+12%). Nieco większą ostrożność w planowaniu nowych rekrutacji wykazują firmy z branży dóbr i usług konsumpcyjnych (+10%) oraz finansów i nieruchomości (+8%)” – czytamy dalej.

Największe potrzeby kadrowe zgłaszają firmy z Centrum kraju (+16%), Północy (+15%) oraz Południowego Zachodu (+14%) – to właśnie tam kandydaci mogą liczyć na najwięcej ofert pracy, a pracodawcy na trudności w pozyskaniu nowych rąk do pracy, podano także.

Ze względu na wielość firm najmniej chętne do rekrutacji są mikrofirmy zatrudniające poniżej 10 osób – w ich przypadku prognoza netto zatrudnienia wynosi +7%; w średnich przedsiębiorstwach – prognozy sięgają +13%. Korporacje zatrudniające ponad 5000 osób deklarują największy optymizm rekrutacyjny na poziomie +17% w III kw. br., wynika z raportu

„Obserwując prognozy dla sektorów, widzimy przesunięcie gospodarki ku branżom, wymagającym zaawansowanych kompetencji. Sektory o najwyższych prognozach zatrudnienia, czyli energetyka, IT i usługi komunikacyjne, to branże przyszłości. Oferują nie tylko nowe miejsca pracy, ale również kreują zapotrzebowanie na kompetencje wysoce cyfrowe i technologiczne. Na drugim biegunie mamy relatywnie niskie prognozy dla przemysłu i sektora surowców. To jasno pokazuje, że nie wystarczy już tylko zatrudniać, trzeba inwestować w ludzi. Reskilling i upskilling stają się warunkiem koniecznym, by sprostać wymaganiom rynku pracy opartego na technologii. Zróżnicowanie regionalne pozostaje widoczne. Największy popyt na pracowników notujemy w centralnej i północnej Polsce, co wskazuje na koncentrację inwestycji i rozwoju infrastrukturalnego w tych regionach” – podsumował Walenczak.

Uśredniona prognoza dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) wynosi +19% w III kw., co oznacza spadek o 1 pkt proc. kw/kw.

Największe potrzeby kadrowe zgłaszają pracodawcy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+48%), Holandii (+30%) oraz Irlandii (+29%). Co ważne, firmy ze wszystkich 23 analizowanych państw planują zatrudniać nowych pracowników w okresie od lipca do końca września. Polska znalazła się na 21. miejscu w rankingu 23 krajów regionu EMEA, niższe wyniki odnotowały jedynie Rumunia (+10%) oraz Węgry (+5%).

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2025 roku został opracowany na podstawie wywiadów obejmujących reprezentatywną próbę 524 pracodawców w Polsce. Badanie trwało od 1 do 30 kwietnia 2025.

Źródło: ISBnews