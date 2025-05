Wdrożenie systemu ERP wciąż bywa wyzwaniem – czasowym, organizacyjnym i finansowym. Trudno się dziwić, że wiele firm latami odkłada decyzję, mimo widocznych strat wynikających z błędów, przestojów i braku automatyzacji. Na szczęście na rynku pojawiają się rozwiązania, które skutecznie przełamują te bariery. Jednym z nich jest program ERP Teneum X – nowoczesny system działający w modelu subskrypcyjnym, z gwarantowanym ROI zapisanym w umowie.

Subskrypcja zamiast inwestycji kapitałowej

Największą przeszkodą we wdrażaniu ERP w małych i średnich firmach są wysokie koszty początkowe. Tradycyjne systemy wymagają nie tylko zakupu licencji, ale też wieloetapowej analizy, wdrożenia, integracji i szkoleń. Teneum X eliminuje ten problem. Dzięki modelowi subskrypcyjnemu firma może rozpocząć pracę z systemem już od kilku tysięcy złotych miesięcznie – bez ogromnych nakładów na start.

Co więcej, każdy etap wdrożenia generuje oszczędności, które można reinwestować w dalszy rozwój. Elastyczne finansowanie pozwala dobrać tempo i zakres implementacji do realnych możliwości firmy.

Modułowość i pełna elastyczność

Teneum X to rozwiązanie, które rośnie wraz z firmą. Jego modułowa struktura pozwala na obsługę wszystkich kluczowych obszarów działalności: od sprzedaży, magazynowania i produkcji, przez CRM, aż po finanse, HR i analitykę. System integruje dane z różnych źródeł i automatyzuje przepływ informacji – co przekłada się na lepsze decyzje, mniej błędów i większą efektywność operacyjną.

Przykładowo, firmy z sektora e-commerce mogą zintegrować platformy sprzedażowe, marketplace’y i magazyny w jednym środowisku, minimalizując ryzyko opóźnień i zwrotów. Z kolei producenci korzystają z zaawansowanego planowania produkcji, śledzenia partii zgodnego z ISO i integracji z urządzeniami na hali.

Gwarantowany zwrot z inwestycji

Na tle konkurencji Teneum X wyróżnia się również obietnicą, której inne firmy zwykle nie składają – gwarantowanego zwrotu z inwestycji (ROI). To element zapisany bezpośrednio w umowie wdrożeniowej. Zanim klient podejmie decyzję, otrzymuje analizę kosztów oraz realnych strat, które Teneum X może wyeliminować. Takie podejście znacząco zmniejsza ryzyko – i buduje zaufanie.

Praktyczne wdrożenia, realne efekty

Teneum X ma już ponad 120 udanych wdrożeń – m.in. w firmach Moodo, Twój Browar czy Wit-Metal. Efekty? Wzrost wydajności magazynowej nawet o 100%, 90% mniej reklamacji, pełna kontrola nad produkcją, czy lepsze planowanie pracy zespołów. Użytkownicy podkreślają również wysoki poziom obsługi oraz doświadczenie konsultantów Sente, którzy rozumieją zarówno potrzeby biznesu, jak i technologię.

Dla kogo jest Teneum X?

System dedykowany jest przede wszystkim firmom średniej wielkości, które planują dalszy rozwój – niezależnie od tego, czy działają w modelu produkcyjnym, handlowym, dystrybucyjnym czy projektowo-wykonawczym. Teneum X wspiera wielofirmowość, pracę w wielu językach oraz mobilny dostęp do danych – co czyni go rozwiązaniem gotowym na skalowanie, zmiany i dynamiczne środowisko biznesowe.

Nie trać czasu i pieniędzy na przestarzałe narzędzia. Sprawdź, jak działa program ERP Teneum X i przekonaj się, że nowoczesne ERP może być dostępne, elastyczne i opłacalne już od pierwszego miesiąca.

Artykuł sponsorowany