AFI Project 10 w związku z koniecznością wydłużenia czasu na pozyskanie zamiennego pozwolenia na budowę obiektu hotelowego we Wrocławiu złożył Unibepowi oświadczenie o przedłużeniu terminu na spełnienie warunku zawieszającego umowę, do 14 czerwca 2026 r., podał Unibep. W związku ze złożeniem oświadczenia przez zamawiającego, wszystkie terminy realizacji również ulegają stosownemu przedłużeniu, podano.

Na początku kwietnia br. Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa obiektu hotelowego z częścią handlowo-usługową przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu. Zamawiającym jest AFI Project 10, a wynagrodzenie wynosi 149 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w II kw. br., a zakończenie planowane jest w II kw. 2028 r., z zastrzeżeniem, że w zakresie prac objętych etapem II (pozostałe roboty budowlane za ok. 147,4 mln zł netto) umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym polegającym na uzyskaniu przez zamawiającego zamiennego pozwolenia na budowę, co powinno nastąpić do 31 maja 2026 r., podano wówczas.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,36 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews