Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną Mirbudu i uchylił wcześniejszy wyrok oddalający skargę spółki na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 28 października 2022 r w sprawie kary pieniężnej, podała spółka. Orzeczenie NSA ma potencjalnie istotne pozytywne znaczenie, ponieważ podważa prawną podstawę orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z 19 stycznia 2026 r. o wykluczeniu oferty konsorcjum Torpol-Mirbud z przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na prace na linii kolejowej E 75 (Rail Baltica) na niemal 5 mld zł.

„W ustnych motywach rozstrzygnięcia NSA wskazał, że zasadny okazał się zarzut naruszenia art. 136a ust. 1 pkt 1) i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa środowiskowa) i sąd ten uznał, że WSA nie rozpatrzył, czy Mirbud SA jest podmiotem, który naruszył warunki decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Oddział w Katowicach oraz czy był on adresatem decyzji środowiskowej. Emitent w uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniósł m.in. zarzut, że nie był on adresatem decyzji środowiskowej, jak również nigdy nie przyjął obowiązków decyzji środowiskowej, lecz takim podmiotem był adresat tej decyzji – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. Mirbud SA nie był stroną decyzji środowiskowej, co przesądza o tym, że nie mógł zostać ukarany karą pieniężną nałożoną przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 października 2022 r., która była podstawą wykluczenia emitenta z postępowań przetargowych” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla Mirbud, orzeczenie NSA ma potencjalnie istotne pozytywne znaczenie dla spółki, ponieważ podważa prawną podstawę orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z 19 stycznia 2026 r. o wykluczeniu oferty konsorcjum Torpol-Mirbud z przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych pn: Wykonanie dokumentacji wykonawczej i realizacja robót budowlanych, w ramach projektów: „Prace na linii kolejowej E 75 (Rail Baltica) na odcinku Białystok – Knyszyn”, „Prace na linii kolejowej E 75 (Rail Baltica) na odcinku Knyszyn – Osowiec”, „Prace na linii kolejowej E 75 (Rail Baltica) na odcinku Osowiec – Ełk”.

W komunikacie prasowym Mirbud dodał, że NSA przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jak przypomniał, to właśnie niewskazanie tej kary w kwocie 15 tys. zł w dokumentach przetargowych było powodem wykluczenia konsorcjum Mirbud-Torpol z przetargu Rail Baltica na niemal 5 mld zł.

„Wyrok NSA otwiera drogę do rozstrzygnięć, które mogą potwierdzić, że Mirbud nie mógł naruszyć decyzji środowiskowej, ponieważ nie był jej adresatem, a tym samym nie był zobowiązany do przestrzegania jej warunków. W takim przypadku nałożona kara powinna zostać uznana za niebyłą. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej Mirbud podniósł zarzut, że nie był adresatem decyzji środowiskowej, ponieważ była nim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach” – czytamy.

Rozstrzygnięcie NSA może być kluczowe dla dalszych losów przetargu na budowę linii kolejowej Rail Baltica na odcinku Białystok – Ełk. Na 19 czerwca br. zaplanowana jest rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie, w sprawie ze skargi Torpol i Mirbud. Spółki domagają się zmiany wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, która wykluczyła konsorcjum z zamówienia Rail Baltica z powodu niewskazania kary środowiskowej z 2022 roku. Warto przypomnieć, że Torpol i Mirbud złożyły ofertę o ponad 400 mln zł tańszą od kolejnej zgłoszonej w tym przetargu, podano także.

„Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdził zasadność zarzutów, które podnosiliśmy w skardze kasacyjnej. Od samego początku sprawy stoimy na stanowisku, że nie jesteśmy podmiotem zobowiązanym do przestrzegania warunków wskazanej decyzji środowiskowej, dlatego też nie mogliśmy jej naruszyć. Mirbud nie był stroną decyzji środowiskowej, co przesądza o tym, że nie mógł zostać ukarany karą pieniężną nałożoną przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 października 2022 r., która była podstawą wykluczenia Mirbud z postępowań przetargowych. To stanowisko, które będziemy prezentować również podczas rozprawy dotyczącej przetargu Rail Baltica, z którego wykluczeni zostaliśmy właśnie z powodu tej kary. Kary, która naszym zdaniem nie powinna zostać na Mirbud nałożona” – powiedziała członek zarządu, dyrektor działu prawnego i roszczeń Mirbudu Anna Więzowska, cytowana w materiale.

„Przypomnijmy, że mówimy o przetargu, którego wartość to niemal 5 mld zł, a nasza oferta została już w listopadzie wybrana jako najkorzystniejsza cenowo. To jeden z kluczowych projektów infrastrukturalnych w kraju, którego uruchomienie wydłuża się z powodu złożonych odwołań. Niezmiennie zgłaszamy pełną gotowość do realizacji tego projektu i czekamy na czerwcowe rozstrzygnięcie sądu” – dodał członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Paweł Korzeniowski.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews