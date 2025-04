Obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 2,6% r/r w styczniu br., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w styczniu wyższa o 0,4% wyższa r/r.

„Wyniki indeksu obrotowego Polskiej Rady Centrów Handlowych wskazują, że styczeń 2025 r. był kolejnym miesiącem wzrostu obrotów najemców w centrach handlowych. W pierwszym miesiącu nowego roku były one o 2,6% wyższe niż w styczniu 2024 r., a najwyższe wzrosty notowali najemcy w aglomeracji krakowskiej. Utrzymał się również trend wzrostu odwiedzalności galerii handlowych, która w styczniu 2025 r. wzrosła o 0,4%. To wynik zbliżony do wzrostu odwiedzalności w całym 2024 r.” – powiedział dyrektor zarządzający PRCH Marcin Klammer, cytowany w komunikacie.

„Centra handlowe dobrze rozpoczęły rok pod względem obrotów i odwiedzalności, co jest zapewne efektem odłożonej, poświątecznej konsumpcji oraz zakupów przed feriami zimowymi. Z kolei dane za kolejne miesiące mogą wyznaczyć trend rozwoju rynku w 2025 roku” – dodał Senior Client Business Partner w GfK – An NIQ Company Przemysław Dwojak.

W styczniu 2025 r. obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. Najlepsze wyniki odnotowały obiekty średniej wielkości (20-40 tys. m2 GLA), gdzie wzrost obrotów wyniósł 3,8%. Zbliżone wyniki miały największe galerie (powyżej 60 tys. m2 GLA), tu obroty najemców były o 3,0% wyższe. W najmniejszych centrach (5-20 tys. m2 GLA) obroty zwiększyły się o 1,9%, a w dużych obiektach (40-60 tys. m2 GLA) o 1,5% w stosunku do stycznia 2024 r.

Współczynnik konwersji dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli średnich wydatków klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, wzrósł w styczniu 2025 r. o 2,2% w stosunku do stycznia 2024 r., podano także.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług.

Źródło: ISBnews