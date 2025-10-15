Obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 3,2% r/r w sierpniu br., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w sierpniu niższa o 1,4% r/r.

„Od kwietnia br. obroty w centrach handlowych nieprzerwanie rosną w ujęciu miesiąc do miesiąca roku poprzedniego. Sierpień przyniósł kontynuację tego trendu. Obroty w centrach handlowych były większe o 3,2%, przy spadku footfallu o 1,4%. Najwyższe wzrosty obrotów odnotowały następujące kategorie: usługi (+10,7%), gastronomia (+9,3%), moda i akcesoria (+5,7%) oraz zdrowie i uroda (+5%)” – czytamy w komunikacie.

W podziale na wielkość obiektów handlowych najwyższe wzrosty obrotów osiągnęły bardzo duże centra (powyżej 60 tys. m2): +3,9% oraz duże obiekty (40-60 tys. m2): +3,8%. W średnich centrach (20-40 tys. m2) obroty wzrosły o 1,9%, a w najmniejszych obiektach (5-20 tys. m2) o 3,6%. Odwiedzalność pozostała stabilna jedynie w największych galeriach (+0,1%), podczas gdy w pozostałych kategoriach odnotowano spadki: w dużych obiektach o 2,5%, w średnich o 1,7%, a w najmniejszych o 3,1%, podano także.

W ujęciu regionalnym największe wzrosty obrotów odnotowano w aglomeracjach: Białystok, Warszawa i Poznań, a w skali makroregionalnej w regionach centralnym, północno-zachodnim i południowym.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług.

Źródło: ISBnews