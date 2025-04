Ocean Winds podpisał kontrakt z polską spółką P&Q na projektowanie i budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla projektu morskiej farmy wiatrowej BC-Wind, której celem jest integracja z krajowym systemem elektroenergetycznym, podała spółka.

Zakres kontraktu obejmuje projektowanie, budowę, instalację oraz uruchomienie lądowej stacji elektroenergetycznej w gminie Choczewo, w województwie pomorskim. P&Q rozpoczyna etap prac projektowych, natomiast rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2026 rok.

„Wybór P&Q na wykonawcę lądowego systemu wyprowadzenia mocy w projekcie BC-Wind to kontynuacja naszej udanej współpracy, która rozpoczęła się w 2021 roku. P&Q z sukcesem opracowało dokumentację koncepcyjną oraz projektową w zakresie projektów budowlanych stacji lądowej i lądowych linii eksportowych, co czyni ją naturalnym partnerem w dalszej realizacji tego projektu. Jako międzynarodowy inwestor w Polsce, stawiamy na rozwój lokalnego łańcucha dostaw oraz aktywnie wpływamy na rozwój polskiego rynku offshore wind. Cieszymy się, że mamy partnera, który wnosi nie tylko doświadczenie, ale również zaangażowanie w realizację tak istotnego elementu naszej inwestycji, jakim jest infrastruktura przesyłowa” – powiedział dyrektor zarządzający Ocean Winds w Polsce Kacper Kostrzewa, cytowany w komunikacie.

Lądowa stacja elektroenergetyczna zostanie zlokalizowana w gminie Choczewo około 30 km od lokalizacji morskiej farmy wiatrowej BC-Wind. W ramach planowanej inwestycji przewidziana jest budowa rozdzielni napowietrznej 400kV i 275kV, transformatora mocy, budynku nastawni oraz instalacji do kompensacji mocy biernej. Transformator mocy będzie odpowiedzialny za podwyższenie napięcia przesyłanego z morskiej stacji elektroenergetycznej – z poziomu 275 kV do 400 kV – umożliwiając efektywny przesył energii do rozdzielni krajowego systemu elektroenergetycznego, wskazano w materiale.

Stacja będzie funkcjonować jako obiekt bezobsługowy, z możliwością zdalnej kontroli, co przełoży się na wysoką efektywność operacyjną i poziom bezpieczeństwa. Teren inwestycji graniczy bezpośrednio z rozdzielnią 400kV Choczewo należącą do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Pod koniec marca br. Ocean Wind podpisał kontrakt ze spółką Crist Offshore na morską stację elektroenergetyczną dla projektu BC-Wind.

BC-Wind to projekt morskiej farmy wiatrowej położonej około 23 km na północ od brzegu, na wysokości gmin Krokowa i Choczewo w województwie pomorskim. Projekt zakłada osiągnięcie planowanej mocy 390 MW, przy całkowitej powierzchni farmy wynoszącej 90,94 km2. Obecnie projekt znajduje się w finalnej fazie kontraktacji, a podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID) planowane jest na 2025

rok. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do sieci planowane jest na 2028 rok.

Ocean Winds (OW) to międzynarodowa spółka zajmująca się morską energetyką wiatrową, utworzona jako wspólne przedsięwzięcie EDP Renewables i ENGIE. Portfolio spółki obecnie obejmuje blisko 19 GW mocy brutto.

Źródło: ISBnews