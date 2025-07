Ocean Winds podpisał umowę z firmą Siemens Gamesa na dostawę turbin wiatrowych oraz świadczenie usług serwisowych dla projektu morskiej farmy wiatrowej BC-Wind na polskich wodach Bałtyku, podała spółka.

„Z przyjemnością ogłaszamy ten ważny kamień milowy dla naszego projektu w Polsce, który stanowi kluczowy wkład w transformację energetyczną kraju. Ten projekt nie tylko podkreśla nasze zaangażowanie w energię odnawialną, ale także potwierdza, że Bałtyk jest dla nas kluczowym rynkiem. Wykorzystując nasze bogate doświadczenie i zaawansowaną technologię, jesteśmy gotowi dostarczyć znaczące korzyści środowiskowe i ekonomiczne” – powiedział dyrektor zarządzający Ocean Winds w Polsce Kacper Kostrzewa, cytowany w komunikacie.

Zawarcie umowy uzależnione jest od podjęcia przez Ocean Winds decyzji o rozpoczęciu realizacji inwestycji (Notice to Proceed, NtP), zastrzeżono.

Zakres obejmuje dostawę 26 turbin wiatrowych o jednostkowej mocy 14 MW, z możliwością zwiększenia do 15 MW dzięki funkcji Power Boost. Instalacja i uruchomienie turbin przewidywane są na 2028 rok. Portem instalalacyjnym będzie Terminal T5 w Porcie Gdańsk, który posłuży jako baza logistyczna do prac preinstalacyjnych oraz załadunku komponentów turbin. Za transport i instalację odpowiadać będzie firma Cadeler, wykorzystując jednostkę typu O-class, podano także.

Projekt BC-Wind zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej, w gminach Krokowa i Choczewo w woj. Pomorskim. Projekt ma na celu osiągnięcie planowanej mocy do 390 MW, z całkowitym obszarem farmy wynoszącym 90,94 km2. Morska farma wiatrowa BC-Wind posiada decyzją środowiskową zarówno dla części morskiej jak i lądowej oraz prawo do kontraktu różnicowego (CfD).

Ocean Winds (OW) to międzynarodowa spółka działająca w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, powstała jako joint venture EDP Renewables i ENGIE, w równych udziałach. OW aktywnie rozwija, finansuje, buduje i eksploatuje projekty morskich farm wiatrowych na całym świecie.

Źródło: ISBnews