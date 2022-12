PKP Energetyka posiada olbrzymi potencjał dalszego długoterminowego rozwoju, ocenił partner w CVC Capital Partners Krzysztof Krawczyk, w nawiązaniu do sprzedaży spółki na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej (PGE).

„W ostatnich 7 latach dokonaliśmy kompleksowej transformacji firmy. Dzięki wielomiliardowym inwestycjom i programom budowy wartości przeprowadziliśmy ją ze świata całkowicie analogowego do świata cyfrowego. Pozwoliło to poprawić parametry operacyjne, jak chociażby zmniejszenie liczby awarii z 331 w 2015 r. do 14 w 2021 r., czy wskaźnika przerw w dostawach energii elektrycznej SAIDI ponad 3-krotnie. Oddajemy spółkę w doskonałym stanie – dzisiaj PKP Energetyka jest w pełni gotowa do tego, aby stanowić trzon transformacji energetyki kolejowej, kluczowej dla rozwoju całego sektora oraz posiada olbrzymi potencjał dalszego długoterminowego rozwoju” – powiedział Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Dziś CVC Fund VI, fundusz z grupy private equity CVC Capital Partners, podpisał z PGE przedwstępną umowę na sprzedaż spółki PKP Energetyka, która odpowiada za dostawy energii dla sektora kolejowego oraz usługi utrzymaniowe sieci trakcyjnej. W ramach umowy PGE nabywa 100% akcji spółki od CVC. Cena sprzedaży wynosi ok. 1 913,5 mln zł i została ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) wynoszącą na dzień 31 marca 2022 r. ok. 5 944,5 mln zł. Rozpoczęta transakcja odkupienia spółki podlega procesowi akceptacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra aktywów państwowych, a także uzależniona jest od zakończenia sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka oraz uzyskania zgód podmiotów udzielających finansowania.

PKP Energetyka to jedna z największych firm energetycznych w Polsce, która odpowiada za dystrybucję ponad 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 2,9% całej energii w Polsce. Firma zarządza i rozbudowuje infrastrukturę krytyczną dla polskiego transportu kolejowego – odpowiada za utrzymanie 21,5 tys. km linii energetycznych, posiada ponad 800 podstacji trakcyjnych, zatrudnia ponad 4 000 pracowników. Spółka utrzymuje i modernizuje sieć trakcyjną, realizuje program transformacji energetycznej kolei oraz dostarcza paliwa ciekłe dla pociągów spalinowych, przypomniano w komunikacie.

PKP Energetyka od kilku lat konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne podnoszące jakość, bezpieczeństwo i efektywność prowadzonej działalności. W spółce działają już m.in.: system koordynacji prac Workforce Management, zaawansowane systemy analityki danych, algorytmy sztucznej inteligencji wspierające zarządzanie bezpieczeństwem sieci dystrybucyjnej i ruchu kolejowego, mobilne oraz wirtualne rozwiązania szkoleniowe. PKP Energetyka jest bardzo zaawansowana pod względem technologicznym, czego przykładem jest największy w Europie magazyn energii trakcyjnej w Garbcach pod Wrocławiem, wspierany dodatkowo przez innowacyjną technologię wodorową rozwijaną wspólnie z polskimi naukowcami, wymieniono także.

„Ostatnie lata dynamicznego rozwoju PKP Energetyka to nie przypadek. To efekt wdrożenia starannie zaplanowanego procesu transformacji firmy. Nie byłby on możliwy bez ogromnego zaangażowania całego zespołu, który uwierzył w wizję rozwoju i od początku włączył się w jej współtworzenie i realizację. Jakość, bezpieczeństwo, zaangażowanie, efektywność – te cztery wartości towarzyszyły nam od początku transformacji i stanowiły fundament rozwoju PKP Energetyka” – skomentował prezes Wojciech Orzech.

Przeprowadzona digitalizacja pozwala spółce, wspólnie z całą branżą, realizować strategiczny program Zielona Kolej, którego celem jest zmiana miksu energetycznego sektora na 85% czystej energii z OZE w 2030 r., a docelowo 100%, zakończono w informacji.

Źródło: ISBnews