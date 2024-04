Udział przedsiębiorstw prognozujących wzrost inflacji CPI w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy obniżył się do 16,8% w marcu br. z 23,3% w grudniu 2023 r., zaś firm spodziewających się utrzymania inflacji na dotychczasowym poziomie – odpowiednio do 15,5% r/r z 17,8%, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Jednocześnie zwiększył się odsetek podmiotów oczekujących jej spadku – do 49,5% z 40,3% w grudniu ub.r.

„W I kw. 2024 r. oczekiwania inflacji CPI w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy formułowane przez przedsiębiorstwa wyraźnie się obniżyły. Istotnie spadła wartość statystyki bilansowej oczekiwań inflacji CPI (do 15,7 pkt z 25,8 pkt w poprzednim badaniu) i była znacznie niższa od długookresowej średniej (32,5 pkt). Spadek ten nastąpił przy obniżającym się poziomie referencyjnym inflacji (6,2% r/r wobec 6,6% r/r w poprzednim badaniu). Obniżył się udział przedsiębiorstw prognozujących wzrost inflacji CPI (do 16,8% z 23,3% w grudniu 2023 r.) lub jej utrzymanie na dotychczasowym poziomie (do 15,5% r/r z 17,8%). Jednocześnie zwiększył się odsetek podmiotów oczekujących jej spadku (do 49,5% z 40,3% w grudniu ub.r.)” – czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Ostatnie badanie SM NBP odbyło się w marcu 2024 r. w badaniu SM NBP wzięło udział 2617 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki. Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia silna koncentracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożnością. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa, zastrzegł bank centralny.

Źródło: ISBnews