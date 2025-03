Odsetek osób obawiających się utraty pracy wzrósł o 6 pkt proc. r/r do 31,6% w br.; 54,9% badanych nie obawia się utraty pracy; 13,5% udzieliło odpowiedzi „nie wiem”, wynika z „Barometru Rynku Pracy” Gi Group Holding.

„Największy niepokój jest zauważalny wśród młodych pracowników – w grupie do 24. roku życia odsetek ten wynosi niemal 40%, a także w branży handlowej, w której sięga on 39%” – czytamy w komunikacie.

Z raportu wynika, że 4% obawia się zwolnienia w najbliższym miesiącu, 7% – w najbliższym półroczu, 12% – w ciągu roku, 10% – w okresie dwóch lat.

Dodano, że 74,3% firm planuje utrzymanie poziomu zatrudnienia w najbliższym kwartale, a zwolnienia zamierza przeprowadzić ok. 5%. Jednocześnie więcej organizacji niż w ubiegłym roku chce zwiększyć poziom zatrudnienia. Takie plany deklaruje 16,7% ankietowanych firm, podczas gdy rok temu odsetek ten wynosił 12,9%, podano także.

„Obawy częściej niż ogół pracujących podzielają osoby do 24. roku życia (40%) oraz zarabiający w granicach 3000-3999 zł, a także powyżej 10 tys. zł (po 39%). Niepewność zatrudnienia odczuwają w podobnej mierze mężczyźni (32,5%) i kobiety (niecałe 31%)” – czytamy dalej.

Na poziomie regionalnym największy wzrost obaw o pracę widoczny jest w Polsce południowej, 40% wskazań – tj. dwa razy więcej niż rok temu (24%). Podobna sytuacja występuje w regionie południowo-zachodnim, gdzie odsetek osób obawiających się zwolnienia wzrósł z 25,9% do 36%.

„Może to być związane z trudnościami branży motoryzacyjnej, która w tych regionach jest istotnym pracodawcą. Wyjątkiem jest region centralny, gdzie odsetek obawiających się o zatrudnienie spadł z ponad 23% do 11%” – czytamy dalej.

Najbardziej niepewnie czują się zatrudnieni w handlu – w 2025 r. niemal 39% pracowników handlu obawiało się zwolnienia, na drugim miejscu są pracownicy sektora usług, wśród których podobną niepewność odczuwa niemal 35%.

„Pracownicy, którzy odczuwają niepewność co do bezpieczeństwa zatrudnienia, częściej rozważają zmianę zawodu lub branży. Aż 69,4% osób obawiających się utraty pracy lub planujących jej zmianę deklaruje otwartość na przebranżowienie. Dla porównania, wśród ogółu pracowników ten odsetek jest znacznie niższy – 42,5% rozważa zmianę zawodu, przy czym tylko 10,2% deklaruje pełną gotowość do takiej decyzji” – podsumowano.

Źródło: ISBnews